Os mercados tornaram as compras mais acessíveis e atraentes para os compradores, mas isso geralmente leva a compras espontâneas e, portanto, ao consumo excessivo.

O vice-presidente do estado Duma Vladislav Davankov propôs uma nova maneira de combater as compras não controladas. Ele acredita que você pode introduzir a função Auto-Brods ou instalar um limite de dinheiro para compras para os usuários.

De acordo com a pesquisa Superjob, apenas 17% dos residentes de Penza apóiam essa iniciativa e as mulheres expressam apoio do que os homens com mais frequência. Entre as pessoas com mais de 45 anos, 29% apóiam a auto-enve, enquanto entre os jovens, esse número é de apenas 16%. Mais apoiadores da idéia entre aqueles que gastam nos mercados de 10 a 30.000 rublos.

14% dos entrevistados disseram que se beneficiarão das restrições oferecidas: 7% escolherão o Auto -Hacklight, 4% – um limite de caixa, 3% – ambas as funções. Jovens cidadãos e pessoas com uma renda média mais frequentemente escolhem o auto -profeto, enquanto mais velho e com baixa renda – ambas as opções.

Metade dos entrevistados não apoiou a iniciativa e a terceira foi difícil de responder. Dois terços dos entrevistados disseram que não foram estabelecidos com restrições porque podem controlar suas compras sozinhas.