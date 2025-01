18 corpos dos mortos como resultado de uma colisão de Aviocamopani dos EUA com um helicóptero removido do rio

Os socorristas receberam um descendente de Rijeka, pelo menos 18 corpos daqueles que foram mortos em uma colisão de aeronaves dos EUA com um helicóptero, relata a CBS em comparação com as fontes policiais.

Os sobreviventes ainda não foram encontrados, adicionados os interlocutores do canal de TV. A operação de pesquisa e resgate continua.

A aeronave American Airlines e o helicóptero do Exército Americano Black Hawk colidiram no ar perto do aeroporto de Ronald Reagan, em Washington, na noite de 30 de janeiro. Havia 64 pessoas a bordo de aeronaves – passageiros e membros da tripulação, havia três pessoas no helicóptero.

Leia mais

A aeronave American Airlines caiu em Rijeka após uma colisão com um helicóptero militar em Washington

Leia mais

A aeronave American Airlines caiu em Rijeka após uma colisão com um helicóptero militar em Washington