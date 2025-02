1984 anti-sikh distribuído: a promotoria não deve ser feita para sempre, diz o Top Court

A Suprema Corte interrogou a polícia de Délhi na segunda-feira por não apresentar recursos contra o absoluto nos casos de distúrbios anti-sikh de 1984 e disse que a promotoria deveria ser realizada “seriamente e não apenas para sempre”.

Um banco de juízes Abhay, Oka e Ujjal Bhuyan, disse ao advogado adicional Aishwarya Bhati, que representa a polícia de Délhi, que pedidos de licença especial contra o absoluto devem aparecer e lutar com sinceridade.

“No número de casos, ele não contestou a ordem aprovada pelo Tribunal Superior de Del A High, os advogados se dedicam a discutir o assunto?

O advogado sênior de HS Phoolka, que representa o peticionário Gurlad Singh Kahlon, apresentou que os apelos apresentados pela polícia eram apenas uma formalidade.

“Houve um julgamento do Tribunal Superior de Delhi de que havia cobertura -UP e que o estado não processou corretamente”, disse Phoolka e pediu permissão para fazer os julgamentos registrados.

Durante o público, o ASG disse que as cartas foram escritas para apresentar recursos em seis casos de absolvição.

O banco publicou o público em 17 de fevereiro.

Ele estava ouvindo um PIL apresentado pelo ex -membro do Comitê Shiromani Gurudwara Prabhandak, Kahlon, cujo Tribunal Superior em 2018 constituiu uma sessão dirigida pelo juiz Dhingra a investigar 199 casos em que as investigações foram fechadas.

Delhi testemunhou uma grande violência em escala e os assassinatos de pessoas da comunidade do SIJ após o assassinato do ex -primeiro -ministro Indira Gandhi por seus guarda -costas em 1984 e os casos derivados do incidente viram algumas voltas e pontos importantes 40 anos.

De acordo com um relatório da Comissão Nanavati de um homem solteiro, formado para investigar a violência, houve 587 assinados em Delhi em relação aos distúrbios de 1984 que testemunharam que 2.733 pessoas foram mortas. Do total, a polícia fechou cerca de 240 casos como “não acumulados” e cerca de 250 casos resultaram em.

No entanto, foi somente em maio de 2023 que a Agência Central de Pesquisa que o CBI apresentou uma folha de acusações contra o líder do Congresso Jagdish Tytler por seu suposto papel nos assassinatos de três pessoas em 1 de novembro de 1984.

O suposto CBI Tytler “motivou, instigou e causou a máfia se reunir na área de Pul Bangash Gurdwara Azad na capital nacional em 1 de novembro de 1984. O incidente resultou na queima de Gurdwara e no assassinato de Thakur Singh, Badal Singh e Guru Charan Singh.