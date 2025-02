O ex -líder do Congresso Sajan Kumar foi declarado culpado em um caso de assassinato na quarta -feira, com argumentos de sentença programados para 18 de fevereiro. O veredicto foi anunciado pelo Tribunal de Avenida de Rouse enquanto deliberava o assassinato de Jaswant Singh e seu filho Tarundeep Singh durante os distúrbios anti -1984 anti -1984. -Sikh. Kumar já está cumprindo a prisão perpétua na prisão de Tihar em relação a outro caso de distúrbios anti-sikh.