2.700 policiais contra centenas de apoiadores de Yoon em impasse de 6 horas: como a tentativa de prender o presidente sul-coreano indiciado falhou

O acusado presidente sul-coreano desafiou a prisão na quinta-feira e as autoridades partiram após um impasse de seis horas. Yoon Suk Yeol pode enfrentar prisão ou até mesmo pena de morte se for condenado por uma declaração fracassada de lei marcial no início de dezembro.

Investigadores anticorrupção, apoiados por aproximadamente 2.700 policiais, cercaram sua residência na quinta-feira, numa tentativa de prender o primeiro-ministro deposto. As autoridades foram bloqueadas por seus seguranças quando quase mil apoiadores de Yoon se reuniram em frente à sua casa. Os investigadores finalmente cancelaram seus esforços às 13h30 devido a preocupações com a segurança do pessoal no local.

A Coreia do Sul viu três presidentes diferentes assumirem o comando semanas após a imposição surpresa da lei marcial ter surpreendido os cidadãos no início de dezembro. A medida abalou os mercados financeiros, prejudicou a moeda local e perturbou os esforços diplomáticos. Yoon foi suspenso das funções oficiais em meados de dezembro e o primeiro-ministro Han Duck-soo interveio brevemente, até que também ele foi acusado. No entanto, Yoon permanece no cargo e já sinalizou sua intenção de lutar na Justiça para manter o cargo principal.

Esta foi a primeira tentativa do país de prender um presidente em exercício.

O Gabinete de Investigação da Corrupção foi impedido de entrar no complexo presidencial na quinta-feira, com cerca de 200 soldados e agentes de segurança de braços dados para bloquear o seu caminho. O grupo de 20 investigadores e 80 policiais acabou se retirando devido a “preocupações de segurança”. Um funcionário disse à AFP que houve “altercações físicas menores e maiores” com ônibus e carros estacionados para bloquear seu caminho.

A tentativa de prisão ocorreu depois que Yoon recusou vários pedidos para comparecer para interrogatório sobre suas ações. O assunto permanece atualmente no limbo, já que o prazo para o mandado termina na segunda-feira e as autoridades sugerem a possibilidade de uma nova tentativa de prisão após a revisão. Entretanto, o líder acusado permanece desafiador na sua “luta” contra as autoridades que tentam interrogá-lo. O seu serviço de segurança, que ainda o protege como chefe de Estado interino do país, já bloqueou anteriormente tentativas de rusgas policiais ao gabinete presidencial.

Enquanto o Tribunal Constitucional prossegue as audiências sobre a possibilidade de manter o seu impeachment e destituí-lo do cargo, um processo que deverá demorar semanas ou meses, os investigadores estão simultaneamente a investigar acusações criminais de insurreição.

