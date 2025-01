2 casos de HMPV detectados em Jaipur, autoridades do hospital Sawai Man Singh dizem que não há necessidade de pânico

Duas pessoas testaram positivo para metapneumovírus humano (HMPV) em Jaipur, confirmaram autoridades na quinta-feira, acrescentando que não há necessidade de pânico.

Segundo informações, um homem e uma mulher foram internados no Hospital Sawai Man Singh, em Jaipur, e testaram positivo para HMPV.

Também no ano passado, mais de 71 casos deste vírus foram relatados no Rajastão e esses casos foram detectados apenas no Jaipur SMS Medical College, disseram.

Segundo o Dr. Bharti Malhotra, professor sênior do hospital SMS, amostras de ambos os pacientes chegaram para teste há dois dias e a presença do vírus foi confirmada em suas amostras.

Ambos os pacientes sofrem de doenças respiratórias, disse ele. Além disso, a dupla foi recentemente internada no Hospital SMS por sofrer de outras doenças.

Malhotra informou ainda que foi realizado um estudo no ano de 2012-13 no qual crianças de cinco anos internadas em hospitais públicos, inclusive em Jaipur, que apresentavam problemas relacionados a infecção respiratória aguda grave, foram examinadas no que o máximo foram encontrados casos deste vírus.

O Dr. Malhotra disse que o hospital SMS tem investigado casos de HMPV nos últimos 12 a 15 anos.

A intensidade deste vírus é maior no inverno ameno, de outubro a março. No ano de 2024, foram encontrados dois casos de HMPV cada, entre outubro e novembro.

Da mesma forma, em janeiro, fevereiro e março, foram detectados 13, 34 e 20 casos, respectivamente. Além disso, em 2023, foram detectados um total de 23 casos de HMPV em Jaipur e no ano de 2025, estes dois casos já foram confirmados.

Desde que a China relatou um aumento nas doenças respiratórias causadas por vírus, ecos da pandemia de Covid-19 foram sentidos em todo o mundo nas últimas duas semanas. A Índia intensificou o processo de monitoramento e tomou precauções. Com o segundo caso de HMPV relatado em Puducherry, o total de casos do vírus na Índia aumentou para 18; Cinco casos foram relatados em Gujarat, três em Maharashtra, dois em Karnataka e dois em Tamil Nadu, e um em Assam.

Todos os pacientes eram crianças, como é o caso da infecção pelo HMPV. O vírus não é novo e foi descoberto pela primeira vez em 2001 na Holanda.