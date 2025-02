2 crianças mortas no colapso da parede na cidade de Gaza após o ataque israelense

Dois Meninas palestinas Eles foram mortos no colapso de uma parede de concreto de uma casa espancada por aviões de combate israelense na cidade de Gaza, disseram as autoridades locais no sábado.

Outra criança ficou ferida no colapso que ocorreu enquanto as crianças brincavam perto da casa, Salama MaroufQue administra o escritório de mídia do governo de Gaza, acrescentou em sua conta X.

“Para parar os pedágios da morte dos mártires, é crucial acelerar a entrada de Máquinas pesadas e equipamentos, forneça combustível e permita que equipes técnicas especializadas acessem detritos e detritos para avaliar casas parcialmente destruídas “, disse Marouf.

Segundo as autoridades locais, mais de 500.000 casas foram danificadas por Israel Guerra Genocida em Gaza desde 7 de outubro de 203.

O ataque, que matou quase 47.600 pessoas e feriu mais de 111.000, parou sob um alto contrato de incêndio e a troca de prisioneiros que apreenderam em 19 de janeiro.

Os palestinos acusaram Israel de adiar a entrada de Suprimentos de abrigo e alimentar Gaza em violação do alto acordo de incêndio.

De acordo com a primeira fase de seis semanas do acordo, cerca de 600 caminhões de ajuda podem permitir que Gaza diariamente ajude a aliviar condições humanitárias graves no enclave da Guerra Israel.

O Tribunal Penal Internacional emitiu ordens de prisão em novembro para o primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu e seu ex -ministro da Defesa Yoav Gallant por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.

Israel também enfrenta um caso de genocídio no Tribunal Internacional de Justiça por sua guerra no enclave.