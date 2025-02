2 Pessoal de segurança, 12 Naxals mortos na reunião de Chhattisgarh

Dois funcionários de segurança morreram e outros dois ficaram feridos durante uma reunião com Naxalitas no distrito de Chhattisgarh Bijapur no domingo. As forças de segurança tomaram represálias, matando 12 naxalitas na operação. Segundo um policial sênior, um dos membros do pessoal assassinado era da Guarda da Reserva do Distrito da Polícia Estadual (DRG), enquanto o outro pertencia à Força -Tarefa Especial (STF). A reunião ocorreu nas florestas do Parque Nacional Indravati no início do dia, quando uma equipe conjunta de várias forças de segurança lançou uma operação anti-calalita na região.