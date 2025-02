Khan Younis (Strip de Gaza): Os veículos da Cruz Vermelha chegaram a um lugar na cidade de Gaza, onde o Hamas lançará o americano-israelense seu acordo de Alto El Fuego com Israel. Dois outros reféns, Yarden Bibas, 35, e o franco-israelense Kalderón, 54, foram lançados no início da cidade de Khan Younis, no sul de Gaza. Em troca dos três, Israel libertará dezenas de prisioneiros palestinos das prisões israelenses.

A trégua, que começou em 19 de janeiro, tem como objetivo reduzir a guerra mais mortal e mais destrutiva já lutou entre Israel e o grupo militante do Hamas. O frágil acordo permaneceu por quase duas semanas, interrompendo os combates e permitindo uma maior ajuda para fluir em direção ao pequeno território costeiro. Espera -se que um total de 33 reféns israelense seja liberado em troca de quase 2.000 prisioneiros palestinos durante as seis semanas iniciais da trégua. Israel diz que recebeu informações do Hamas de que oito desses reféns foram mortos no ataque de 7 de outubro de 2023 do Hamas ou morreram em cativeiro.

O frágil acordo permaneceu por quase duas semanas, interrompendo os combates e permitindo uma maior ajuda para fluir em direção ao pequeno território costeiro. Ambos Yarden Bibas, 35, e o francês-Israelí Kalderón, 54, foram sequestrados durante o ataque liderado pelo Hamas contra o Israel em 7 de outubro de 2023, que causou guerra. Os dois foram inicialmente a um ponto de recepção em uma base militar. Ao longo do caminho, pequenos grupos de apoiadores esperavam que os comboios agitassem bandeiras israelenses.

O Hamas os libertou para a Cruz Vermelha em uma cerimônia na cidade de Khan Younis, onde cada um subiu no palco e cumprimentou os espectadores. Os militantes armados do Hamas formaram uma linha que leva ao palco em uma entrega ordenada, um contraste com as multidões caóticas que cercavam os reféns durante um parto na quinta -feira, Israel irritado. Outro refém, o American-Israelí Keith Siegel, 65 anos, será entregue na cidade de Gaza ao norte. Centenas de combatentes e espectadores se reuniram em torno de um cenário erguido para o evento, muitos com fotos dos líderes militares do Hamas.

Também no sábado, os palestinos feridos podem deixar Gaza no Egito através da travessia de Rafah. Foi o único ponto de saída para os palestinos durante a guerra antes de Israel a fechar em maio. Uma missão civil da União Europeia foi destacada na sexta -feira para se preparar para a reabertura da travessia.

A reabertura marcaria outro passo importante na primeira fase de Alto El Fuego, que exige a libertação de 33 reféns e quase 2.000 prisioneiros, o retorno dos palestinos ao norte de Gaza e um aumento na ajuda humanitária ao território devastado. O Ministério da Saúde disse que 50 crianças doentes e feridas estão programadas para serem evacuadas através de Rafah cruzando junto com 61 colegas de classe.

Em Israel, o lançamento de Bibas chamou atenção e preocupação renovadas pelo destino de sua esposa, Shiri e seus dois filhos pequenos. Os quatro foram capturados de Kibutz nir oz. Um vídeo de seu seqüestro de homens armados mostrou Shiri envolvendo seus dois filhos de cabelos vermelhos: Ariel, 4, e Kfir, 9 meses naquela época.

KFIR era o caçula de cerca de 250 pessoas levadas em cativeiro em 7 de outubro, e sua situação rapidamente passou a representar o desamparo e a raiva de que o refém foi agitado em Israel, onde a família Bibas se tornou um nome de família. Hamas disse que Shiri e seus filhos foram mortos em um ataque aéreo israelense. Israel não confirmou isso, mas um porta -voz militar reconheceu recentemente uma preocupação séria por seus destinos.

Acredita -se que Yarden Bibas tenha sido retido separadamente de sua família. As fotos tiradas durante seu seqüestro pareciam mostrá -lo ferido. Como Bibas, Kalderon também foi capturado de Kibutz Nir Oz. Em Kfar Saba, ao norte de Tel Aviv, a família de Kalderon se abraçou e aplaudiu quando ele viu as imagens dele enviando para o palco em Khan Younis e sendo transferido para a Cruz Vermelha.

“A oferta está indo para casa!” Eles disseram que os braços subiram ao céu. Os dois filhos da oferta de Kalderon, Erez e Sahar, foram sequestrados ao lado dele e libertados para um incêndio em novembro de 2023. Os membros da família disseram que não poderiam se recuperar de sua terrível experiência até que seu pai voltasse.

“Lamentamos que demorasse tanto, mais”, disse Eyal Kalderon. “Em breve seremos uma família novamente. Esperamos que outras famílias em breve se sintam assim, até a última família. Continuaria fazendo todo o possível para garantir o lançamento de outro refém francês israelense que ainda está em Gaza.

Keith Siegel, originalmente de Chapel Hill, Carolina do Norte, foi considerado refém de Kibutz Kfar Aza, junto com sua esposa, Aviva Siegel. Foi lançado durante o High Fire 2023 e lutou com uma campanha de alto nível para libertar Keith e outros reféns. As dezenas de prisioneiros palestinos que serão libertados por Israel no sábado incluem pessoas que servem cadeias longas e perpétuas.

Mais de 100 reféns foram publicados durante um incêndio de alta semana em novembro de 2023. Cerca de 80 reféns ainda estão em Gaza, pelo menos um terço deles acreditava morto. Israel diz que o Hamas confirmou que oito dos 33 que serão lançados na primeira fase de Alto El Fuego estão mortos. Israel e Hamas são estabelecidos na próxima semana para começar a negociar uma segunda fase do incêndio alto, que requer liberação dos reféns restantes e estendendo a trégua indefinidamente. A guerra pode ser retomada no início de março se um acordo não for alcançado.

Israel diz que ainda está comprometido em destruir o Hamas, mesmo depois que o grupo militante reafirmou seu governo sobre Gaza algumas horas após o último incêndio. Um parceiro -chave -chave da Coalizão Netanyahu está pedindo à guerra que retome após a primeira fase de Alto El Fuego. O Hamas diz que não liberará os reféns restantes sem o fim da guerra e uma retirada completa de Israel de Gaza.

No ataque de 7 de outubro que a guerra começou, cerca de 1.200 pessoas, principalmente civis, foram mortas. Mais de 47.000 palestinos foram mortos na Guerra da Replicação e na Guerra Terrestre de Israel, mais da metade delas mulheres e crianças, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, que não diz quantos mortos eram militantes.

O exército israelense diz que matou mais de 17.000 combatentes, sem fornecer evidências. Kake Hamas mortes civis porque seus combatentes operam em bairros residenciais.