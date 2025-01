20 migrantes etíopes morrem quando barco vira na costa do Iémen: ONU

Um barco virou IémenO distrito de Dubab em Província de Taizceifando a vida de 20 migrantes etíopes, incluindo nove mulheres, disse a Organização Internacional para as Migrações (OIM) na quarta-feira.

O navio que transporta 35 imigrantes etíopes junto com um capitão iemenita e seu assistente, eles partiram do Djibuti, mas viraram perto de Al-Hajjajah em 18 de janeiro.

De acordo com um comunicado da OIM, 17 pessoas sobreviveram ao acidente, incluindo 15 homens etíopes e dois tripulantes iemenitas, que conseguiram chegar à costa apesar dos fortes ventos sazonais suspeitos de terem causado o desastre.

“Esta tragédia é um lembrete sombrio das condições traiçoeiras que os migrantes enfrentam na sua busca por segurança e uma vida melhor”, disse Abdusattor Esoev, chefe da missão da OIM no Iémen, citado no comunicado.

Apelou à comunidade internacional para abordar as causas profundas da migração irregular e dar prioridade à protecção e dignidade dos migrantes.

O navio teria deixado Hammarta, no Djibouti, antes de encontrar o seu destino nas águas costeiras do Iémen, que continuam a ser uma das rotas de migração mais perigosas do mundo.

Somente em 2024, a OIM Matriz de rastreamento de deslocamento (DTM) registou mais de 60.000 chegadas de migrantes ao Iémen. Desde 2014, o Projeto Migrantes Desaparecidos da OIM documentou 3.435 mortes e desaparecimentos ao longo da Rota Oriental, incluindo 1.416 vidas perdidas por afogamento.