20 pessoas foram detidas em Sochi, organizaram tumultos após o cancelamento do show do tiktoker Ivan Gold

Em Sochi, a polícia deteve e entregou ao departamento 20 pessoas que criaram tumultos após o cancelamento do concerto de Tiktoker e Streimer Ivan Gold (Ivan Zolochevsky). Registrado No Ministério da Administração Interna.

O show deveria acontecer no dia 26 de janeiro no clube Nebar. No entanto, na noite deste dia, a polícia de Kuban informou que por volta das 18h foi recebida uma mensagem sobre o local de mineração. O show foi cancelado, o público foi evacuado. Ao mesmo tempo, alguns foram evacuados, conforme afirma o Ministério do Interior, “causando uma violação coletiva da ordem pública”. Em que consistia não foi especificado.

Segundo a polícia, não houve feridos em decorrência do incidente. Não se sabe quanto é cobrado dos detidos.

Publicações locais mijoQue os adolescentes faziam barulho na porta da instituição e tentavam invadir. Alguns ligaram para jogar uma garrafa na porta e gritaram insultos a Ivan Gold. Em um dos vídeos, adolescentes batiam na porta com vassoura e cantavam Goyda.

O próprio Ivan Zolo Gravado Vídeo em que se diz que o concerto em Sochi foi cancelado “por causa de aglomerados”. Ele recomendou aos organizadores que tirassem todas as dúvidas sobre a devolução dos ingressos.