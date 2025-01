20 quilómetros em sentido contrário na A18: pânico na autoestrada e consternação com quem conduzia | Vídeo

18 de janeiro de 2025

O pedágio poderia ter sido muito grave, dadas as condições psicofísicas do motorista, que o obrigaram a dirigir contra o trânsito por vários quilômetros no trecho da rodovia. Messina-Catânia.

A cena foi capturada por câmeras de videovigilância do Consórcio Autostrade Siciliano. Somente a intervenção da polícia rodoviária e de uma equipe de trânsito do CAS poderia evitar consequências piores e maiores.

O homem de 36 anos, natural da província de Enna, com numerosos antecedentes criminais, inclusive por crimes específicos, enquanto conduzia um Fiat Panda, perto do cruzamento da A18 Por Acireale (Catânia), ele inverteu o sentido de marcha tarde da noite, posicionou-se na faixa de ultrapassagem e dirigiu contra o trânsito por mais de 20 quilômetros.

Inúmeras ligações para números de emergência para relatar a manobra. Após acionados os procedimentos de intervenção, o motorista foi preso e o trecho da rodovia ficou seguro. O homem foi acusado de dirigir alcoolizado e dirigir em contramão na rodovia. A licença foi imediatamente revogada e será revogada sujeita a sanções criminais e administrativas.