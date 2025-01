200.000 pessoas perderão seus empregos? As funções gerenciais e operacionais em Wall Street estão em risco à medida que a IA assume o controle

Com a inteligência artificial a assumir a maioria dos empregos em todos os sectores, é provável que pelo menos duas lakh pessoas percam os seus empregos nos próximos três a cinco anos em Wall Street.

De acordo com a Bloomberg Intelligence, espera-se que os bancos globais eliminem até 200 mil empregos à medida que a inteligência artificial invade tarefas atualmente desempenhadas por trabalhadores humanos.

Alguns dos empregos que podem ser afetados incluem back office, middle office e operações.

Em média, os CIOs entrevistados indicaram que 3% da sua força de trabalho seria cortada.

Tomasz Noetzel, analista sênior da Bloomberg Intelligence que escreveu o relatório, disse que o atendimento ao cliente poderá ver mudanças à medida que os bots gerenciam as funções do cliente, enquanto as tarefas de conhecer seu cliente também seriam vulneráveis.

“Qualquer trabalho que envolva tarefas rotineiras e repetitivas está em risco”, disse ele.

No entanto, ele acrescentou que a IA não os eliminará completamente; em vez disso, levará a uma transformação da força de trabalho.

O Citigroup Inc, um dos grupos de pares abrangidos pela Bloomberg Intelligence, afirmou num relatório de junho que a IA provavelmente deslocará mais empregos no setor bancário do que em qualquer outro setor.

Teresa Heitsenrether, que supervisiona os esforços de IA do JPMorgan, disse em novembro que a adoção de IA generativa pelo banco até agora estava aumentando os empregos.

A IA provavelmente trará melhorias dramáticas na qualidade de vida dos trabalhadores, mesmo que elimine alguns empregos, disse o CEO do JPMorgan, Jamie Dimon, à Bloomberg Television em 2023.

Entretanto, de acordo com o Relatório sobre o Futuro dos Empregos publicado pelo Fórum Económico Mundial, as funções relacionadas com a tecnologia são as que mais crescem em termos percentuais, incluindo especialistas em big data, engenheiros de tecnologia financeira, especialistas em inteligência artificial e aprendizagem automática e desenvolvedores de software e aplicações. . Embora as funções de transição ecológica e energética, incluindo especialistas em veículos autónomos e elétricos, engenheiros ambientais e engenheiros de energias renováveis, também estejam entre as funções de crescimento mais rápido.

Contudo, espera-se que os trabalhadores administrativos e de secretariado (incluindo caixas e bilheteiros, assistentes administrativos e secretários executivos) registem o maior declínio em números absolutos.

Da mesma forma, as empresas esperam que as funções que diminuirão mais rapidamente incluam funcionários dos serviços postais, caixas de bancos e funcionários de digitação de dados.

Fonte