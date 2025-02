2000 pessoas esperavam que este lipsileiro desenvolvido pelo injetor que compete com o preenchimento – está finalmente aqui

(Crédito da imagem: Dr. Whitney Bowe Beauty)

Quando um produto labial é desenvolvido por um dermatologista, tomamos nota disso. Quando um produto labial promete aumentar o volume dos lábios para 20% sem agulhas, prestamos atenção. Quando um produto labial tem uma lista de espera de 2.000 pessoas, estamos exigindo saber mais.

É o caso do novo tratamento para melhorar os lábios do peptídeo tri-liptide pelo Dr. Whitney Bowe. Muito antes do lançamento do dia, ele construiu uma impressionante lista de espera de mais de 2.000. As pessoas estavam ansiosas para colocar as mãos nele (e ele Em seus lábios) depois de saber que ele prometeu imitar o aparecimento de injeções labiais, sem, finalmente, injeções reais. Bowe diz que se move, suaviza e melhora a aparência dos lábios por uma fração do que custa o preenchimento dos lábios. Continue rolando para descobrir mais e pendurar um antes de enviar.

Dr. Whitney Bowe Beauty Tri-Liptide Peptide Lip melhorando Os ingredientes-chave no processamento dos lábios dos lábios do peptídeo tri-liptide do Dr. Whitney Bowe são os seguintes: Palmitoil trepeptídeo-1, ácido hialurônico, esqualano, ceramídeos, manteiga de karité e extrato de orquídeas. Vamos mergulhar em todos. Primeiro, o trepeptídeo-1 palmitoil é um peptídeo biomimético que, quando associado ao ácido hialurônico, provou aumentar o volume dos lábios e a doçura. (Sério, a combinação desses dois ingredientes faz maravilhas para repetir os lábios de verdade e obviamente.) Segundo, uma combinação de esqualano, cerâmides e manteiga de karité forma um complexo nutritivo que hidrata, hidrata e acalma os lábios. Tradução? Impede a seca. Finalmente, e acima de tudo, o extrato de orquídea é um poderoso antioxidante que protege os lábios dos agressores ambientais e do envelhecimento prematuro que eles causam. Juntos, esses ingredientes são super eficazes e oferecem estatísticas impressionantes.

O processamento da melhoria dos lábios do peptídeo tri-liptide pode …

Aumente o volume de lábios até 21%

Melhore a definição do Cupido Arc até 28%

Textura suavizada e reduza as linhas e ao redor dos lábios

Hidratar e suavizar os lábios

Conclua os procedimentos atuais dos lábios, acelere a recuperação e melhore os resultados (sim, isso significa que você pode usá -lo ao lado da carga labial, se desejar)

Agora vamos falar sobre textura, acabamento e cor. Possui uma textura leve e não -cenário, um acabamento brilhante e uma cor rosa transparente. Ele também é vegano, sem crueldade, sem glúten e não -comedogênico.

Se você também está impaciente para colocar as mãos em um tubo, podemos pendurar um a partir de hoje, 12 de fevereiro. Agir rapidamente. Assumimos que não durará muito se todos nesta lista de espera de 2.000 pessoas também desejam.

