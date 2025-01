2024 se torna o ano mais quente já registrado na Terra, quebrando recordes mundiais de calor | Notícias do mundo

A Terra viveu seu ano mais quente em 2024, ultrapassando um marco climático crítico, de acordo com a Associated Press. O relatório, baseado em dados de agências meteorológicas, foi publicado na sexta-feira. Pela primeira vez, a temperatura média da Terra permaneceu 1,5 graus Celsius acima da média de 1850-1900 ao longo do ano.

O desenvolvimento ocorre em meio a incêndios florestais devastadores em Las Vegas, Califórnia, sede de Hollywood.

De janeiro a junho de 2024, novos recordes de calor foram quebrados todos os meses. De julho a dezembro, todos os meses, exceto agosto, foram os segundos mais quentes já registrados, atrás apenas de 2023.

Cientistas do Serviço Copernicus para as Alterações Climáticas (C3S) confirmaram que 2024 é o ano mais quente desde que a monitorização da temperatura começou em 1850.

Temperatura média global atinge novo nível

Os cientistas relataram que a temperatura média em 2024 foi 1,60°C superior à linha de base pré-industrial de 1850-1900. Esta é a primeira vez que as temperaturas globais permanecem 1,5°C acima dessa linha de base durante um ano inteiro.

Embora o limite de 1,5°C do Acordo de Paris se aplique ao aquecimento a longo prazo durante décadas, os especialistas alertam que o mundo está agora a entrar numa fase de temperaturas consistentemente mais altas.