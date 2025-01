2025 apenas começou, mas espere ver esta bolsa de grife em todos os lugares este ano

De todos os itens de moda, poucos conquistam tanto culto quanto uma bolsa deslumbrante. Um ótimo casaco certamente fará seu trabalho em seu guarda-roupa, mas poucos são tão instantaneamente reconhecíveis ou deixam as pessoas da moda rastreando-os décadas depois como uma bolsa cobiçada.

Com uma obsessão pessoal por esta categoria de acessórios, presto especial atenção a todas as novidades e desfiles de moda, em particular aos designers com um histórico de criações inauguradas no It bag Hall of Fame. Uma dessas marcas é Prada. Pense em Galleria, Cleo e Re-Nylon, para citar alguns. E enfeitando as últimas passarelas e os braços de algumas das pessoas mais chiques da moda está uma bolsa da qual acho que será comentada nas próximas décadas.

(Crédito da imagem: Getty Images)

Atualmente listada como uma bolsa média de couro, a bolsa em questão parece incrivelmente relevante para 2025 e além. O formato leste-oeste voltou ao setor de bolsas nos últimos meses, reinventando estilos icônicos como Margaux e Andiamo, para citar alguns. É uma silhueta naturalmente elegante, com uma forma alongada e oblonga que se ajusta perfeitamente debaixo do braço. Além disso, esse toque extra de espaço torna esta bolsa prática e chique.

Poucos designers conseguem alcançar o equilíbrio entre ser reconhecível e distinto e ao mesmo tempo discreto, mas a Prada consegue isso sem esforço aqui com um corpo de couro simplista e enrugado, atraente com detalhes de costura simples e acabamento com cinto. A sensação muito apreciada do couro amaciado junto com o cinto fino estilo anos 90 conferem um visual vintage à peça, garantindo que ela pareça uma herança preciosa dos designs da Prada nos próximos anos.

(Crédito da imagem: Getty Images)

A gama de cores é outro aspecto que me convenceu de que esta é uma bolsa que estará nos braços com estilo por muitos anos. São oito tonalidades distintas, além de uma oferta de camurça que agrada a todos, com tons neutros clássicos e também verdes e azuis suaves que dificultam ainda mais a escolha da cor.

Pronto para descobrir a próxima bolsa It da Prada? Role.

Compre a bolsa East West com cinto Prada

Prada Bolsa média de couro Não há como negar o apelo versátil do preto clássico.

Prada Bolsa média de couro Sou um minimalista devoto, mas este verde despertou seriamente meu interesse.

Prada Bolsa média de couro Castanho escuro é a tonalidade do momento.

Prada Bolsa média de couro Os detalhes da gravata nas laterais dão um toque bacana.

Prada Bolsa média de couro Qualquer que seja o tom de azul, quero que tudo o que possuo seja dessa cor.

Prada Bolsa média de couro A bolsa também vem com uma alça mais longa para carregá-la na cruz.

Prada Bolsa média em camurça Camurça e marrom escuro? Sim, por favor.

Prada Bolsa média de couro Nunca pensei que uma bolsa cinza fosse muito chique antes, agora tudo mudou.

Prada Bolsa média de couro Dê um toque fresco a qualquer look com um toque de creme.

Compre mais it-bags

Gucci Bolsa de ombro pequena Gucci Jackie 1961 Esse tom bordô é tão bom.

A linha Bolsa de couro Ew Margaux A nova silhueta leste-oeste.

Bottega Veneta Mulher, vamos ao Fondant

YSL Mulher grande e flexível de 5 a 7 anos em couro granulado, espuma forte