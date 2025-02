2025 Breakups de celebridades: por Jessica Alba & amp; Cash Warren para Jessica Simpson & amp; Eric Johnson – as grandes divisões até agora

Hollywood e o mundo do entretenimento já viram uma onda de rupturas de alto perfil em 2025. De casamentos longos a romances de curto prazo, várias estrelas anunciaram suas separações nos primeiros dois meses do ano.

O mundo do entretenimento viu várias separações de alto perfil nos dois primeiros meses de 2025. As divisões notáveis ​​incluem Naomi Osaka e Cordae, Jessica Alba e Cash Warren, Jessica Simpson e Eric Johnson, Mamie Gummer e Mehar Sethi, Jamie Foxx e Alyce Huckstepp, Austin Butler e Kaia Gerber, Lily Allen e David Harbor, Shemar Moore e Jesiree Dizon, e o amor é Ashley Adilascer e Tyler Francis de Blind. Essas rupturas variam de casamentos a longo prazo a romances relativamente curtos, tudo nas manchetes.

A estrela e rapper da Naomi Osaka Tennis Cordae começaram o ano novo com um anúncio de detalhamento. Em 6 de janeiro, Osaka confirmou sua separação através de sua história do Instagram, dizendo: “Não há sangue ruim” e elogiando Cortae como “um pai incrível” de sua filha Shai, nascida em julho de 2023. O casal estava juntos por cinco anos.

A cantora Jessica Simpson e seu marido, a ex -jogadora da NFL, Eric Johnson, decidiram se separar após quase 11 anos de casamento. Em comunicado ao USA Today, Simpson disse: “Eric e eu vivemos separadamente, navegando em uma situação dolorosa em nosso casamento. Nossos filhos são os primeiros e estamos focando no que é melhor para eles. O casal, que se casou em julho de 2014, compartilha três filhos: Maaxwell, Ace e Birdie Mae.

A filha de Meryl Streep, a atriz Mamie Gummer, solicitou o divórcio do roteirista Mehar Sethi em 6 de fevereiro, citando diferenças irreconciliáveis, confirmadas na página seis. Lista de documentos do tribunal em 6 de maio de 2023, como sua data de separação. Gummer, conhecido por seu papel na boa esposa, busca a custódia conjunta de seus dois filhos, Peter e Mary, e solicitou apoio conjugal.

Relacionamento final de Jamie Foxx e Alyce Huckstepp

O ator vencedor do Oscar Jamie Foxx e o modelo Alyce Huckstepp renunciaram à página seis. A linha do tempo exata de seu colapso ainda está clara, mas as pessoas foram as primeiras a informar as notícias. A recente especial da Foxx na Netflix, o que havia acontecido foi, alimentou especulações depois de declarar que “ele não estava mais namorando mulheres brancas”. O casal foi ligado pela primeira vez em maio de 2022, quando se viram juntos em Cannes.