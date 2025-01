2025 é o ano em que aperfeiçoei meu guarda -roupa de cápsula – 20 peças atemporais que eu sei que trabalharão duro

Conteúdo do patrocinador criado com Ralph Lauren

Estamos em janeiro, por isso estou no guarda-roupa, mas não no frenesi típico da compra. Em vez disso, adoto uma abordagem cuidadosa, concentrando -me em um guarda -roupa de cápsula que funciona para o meu estilo de vida, qualquer que seja a temporada. Um guarda -roupa de cápsula é ter menos, mas melhores partes – inúmeros elementos essenciais que você pode trazer no ensaio sem parecer não ter idéias. Minha filosofia? Fique em grampos versáteis que parecem fiéis à minha estética clássica. Seja um blazer feito sob medida ou o piloto doloroso perfeito, percebi que o segredo de um guarda-roupa de cápsula bem-sucedido é de qualidade. Para mim, começa e termina com Ralph LaurenUma marca sinônimo de elegância refinada e estilo duradouro.

(Crédito da imagem: Ralph Lauren)

Se você levar a sério a melhoria de um guarda -roupa de cápsula, saberá que o mercado está saturado com opções que prometem versatilidade, mas que muitas vezes falham. É aqui que Ralph Lauren entra em cena – a marca American Heritage é a minha opção para esforços sem esforço que realmente resistam ao teste do tempo e estabelecem o equilíbrio perfeito entre o aspecto prático e o verniz. Pegue a coleção de identificação de pólo; Investi em uma das sacolas de ombro exclusivas no ano passado e se tornou o meu acessório mais usado, seja eu compro ou vou jantar. E não comece os blazers – tenho uma marinha que me levou a importantes reuniões de trabalho nas noites espontâneas. Esses são os tipos de itens que você não usa, mas vive.

(Crédito da imagem: Ralph Lauren)

Para 2025, adiciono conscientemente à minha coleção de cápsulas, pressionando peças de investimento que sei que vou valorizar nos próximos anos. Por exemplo, os tricôs de inverno de Ralph Lauren são inigualáveis ​​- pense em cardigãs grossos e tricô convencional que são confortáveis, mas nunca volumosos. Eu também tenho um olho nas camisas da rede, que são perfeitas para sobrepor um piloto ou usar solo com calças ajustadas. E com estilos de alfaiate modernos para o próximo ano, calças largas e saias midi também estão na minha lista de desejos. Esses grampos atemporais sempre me fazem sentir nos dias, mesmo nos dias mais movimentados. Role para baixo para descobrir as principais partes de Ralph Lauren que eu adiciono ao meu guarda -roupa 2025 da cápsula.

Compre minhas peças de guarda -roupa de cápsula Ralph Lauren:

Polo Ralph Lauren Cardigã de Ano Novo Lunar O melhor em luxo confortável, esse piloto é tão doce quanto parece. Estátua com uma saia midi plissada para uma aparência chique de inverno sem esforço.

Polo Ralph Lauren Blazer de lã dupla com conjuntos de seda Um blazer personalizado atemporal levanta instantaneamente qualquer roupa. Combine -o com jeans e mocassins para o dia ou sobreponha -o em um vestido deslizante para eventos noturnos.

Polo Ralph Lauren Polo tocar couro pequeno tout-tout Esta bolsa de camurça em pelúcia é minha nova bolsa essencial. É compacto, mas grande o suficiente para o essencial e está disponível em preto e bronzeamento – neutro perfeito para qualquer guarda -roupa.

Polo Ralph Lauren Camisa de algodão Oxford em tricô listrado Uma camisa listrada crocante que funciona para o escritório para o brunch de fim de semana. Eu amo o quão versátil é – você pode colocá -lo nas calças ou deixá -lo solto em jeans.

Polo Ralph Lauren Mistura de lã de calças grandes Essas calças altas parecidas parecem alfaiadas, mas relaxadas, com essa atmosfera tranquila de luxo que todos amamos.

Polo Ralph Lauren Cardigan francês listrado Terry Um herói sobreposto para manhãs frias. Use -o em uma gola alta ou como uma alternativa ao casaco quando o tempo não estiver congelado.

Lauren Wynnie Broured Le Leather Mobays Polido, mas confortável, um bom par de mocassins é uma cápsula essencial. Os detalhes da cadeia de Penny sobre isso são atemporais.

Polo Ralph Lauren Saia de cetim dupla Esta saia tem uma energia importante dos anos 90-minimalistas. Eu posso vê -lo com um grande tricô ou um corpo elegante.

Polo Ralph Lauren Trincheira do semestre duplo Você nunca pode dar errado com uma trincheira clássica. Isso é resistente à água e luz, o que o torna ideal para o tempo britânico imprevisível.

Polo Ralph Lauren Blazer em lã extensível com dois nordas Os botões de ouro são meus favoritos.

Polo Ralph Lauren Polo Id Id Leather Mini Saddle Bag Quando viajo leve, chego a esta bolsa de estilo leste-oeste. Seu tamanho compacto o torna prático sem sacrificar o estilo.

Polo Ralph Lauren Turtleneck de lã colorida enrolada Este pescoço super macio funcionará tanto em seu guarda -roupa em clima frio.

Polo Ralph Lauren Jeans marcados curvados Cada guarda -roupa da cápsula precisa de um par de jeans brancos, e eles têm um ajuste alto e cônico.

Polo Ralph Lauren Camisa de linho clássico Para esses meses de transição, uma camisa de linho é perfeita. Está respirando e funciona tão bem aninhado em shorts feitos de alfaiate quanto em um blazer.

Polo Ralph Lauren Cinto de couro grande de loop quadrado Um acessório pequeno, mas poderoso, que conecta qualquer aparência. Adoro usar cintos como este em um grande vestido de malha.

Polo Ralph Lauren Crewneck de camiseta de algodão Uma camiseta branca perfeita não é negociável e verifica todas as caixas: macia, respirável e ligeiramente ajustada.

Polo Ralph Lauren Vestido deslizante do meio -dia de cetim Este elegante vestido de deslizamento é tão elegante e clássico. Vou combiná -lo com saltos de gatinho e um blazer para uma aparência simples de inverno.

Polo Ralph Lauren Grande altura alta de jeans de cultura reta Eu os tenho e não posso ter rave suficientes.

Polo Ralph Lauren Casaco envolvente duplo Este casaco de envelope prático, mas elegante, é perfeito para caminhadas de fim de semana ou datas de café ao ar livre.