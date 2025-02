2025 Orçamento da União: Cobertura de garantia de crédito para MSME para melhorar, diz FM Nirmala Sitharaman

Orçamento 2025: O Ministro das Finanças da União, Nirmala Sitharaman, em 1º de fevereiro, recebeu boas notícias para micro, pequenas e médias empresas (MSME) na Índia. Sitharaman, em seu oitavo discurso de orçamento, declarou que a garantia de crédito cobre os limites e as provisões para o setor será aprimorada.

Além disso, para microempresas, ou seja, Mismsherses, a cobertura de garantia de crédito dobrará ₹5 milhões de rúpias para ₹10 milhões de rúpias. Isso levará a um adicional ₹1,5 Lakh Crore Credit nos próximos 5 anos.

Também é importante ter em mente que cartões de crédito personalizados com um limite de ₹5 lakh serão fornecidos para pequenas empresas. Para o mesmo, as empresas devem se registrar no ‘Udyam Portal’. Esta etapa é esperada no orçamento da União 2025 para aumentar a cobertura de crédito para MSME.

A FM Sitharaman explicou ainda mais do que esses cartões de crédito serão distribuídos para empresas de 10 lakh no primeiro ano. Também foi discutido por ela que o limite para a classificação do MSME será feito 2,5 vezes e os limites de cobrança para a classificação MSME também dobrarão.

Um movimento para aumentar a confiança: FM Segundo a FM, esse movimento dará um impulso de confiança muito necessário para a MSME. Ao criar empregos para jovens no país. Ele até explicou em seu discurso como as MPMEs registradas de mais de 1 crore empregam mais de 7,5 milhões de pessoas. Portanto, este será um desenvolvimento positivo para o setor geral da MSME.

Além disso, ele explicou que as MPME contribuem para aproximadamente 45% das exportações indianas e quase 37% da fabricação do país. Este anúncio é esperado em relação ao MSME para criar valor para as pessoas que trabalham nele.

Qual pode ser o impacto dos novos cartões de crédito de 10 lakh? O impacto da introdução de 10 lakh de novos cartões de crédito para empresas no primeiro ano trará transparência, reduzirá o papel e tornará o processamento de crédito mais sem problemas. Portanto, espera -se que esta etapa aumente o sentimento geral do setor.

(Nota: o aumento de um empréstimo vem com seus próprios riscos. Portanto, é aconselhável o devido cuidado)

Fonte