2025 Orçamento da União que provavelmente se concentra na infraestrutura de fronteira para coincidir com o impulso da China em todo o LAC

Como Ministro das Finanças da União, Nirmala Sitharaman, se prepara para apresentar o orçamento da União para o exercício de 2025-26 no sábado (1º de fevereiro), o Ministério da Defesa deve receber sua mais alta tarefa. É provável que uma parte significativa dos fundos seja direcionada para fortalecer a infraestrutura de fronteira e aumentar a indústria de defesa indígena.

No ano financeiro anterior (2024-25), o Ministério da Defesa recebeu Rs 6.21.940,85 milhões de rúpias (aproximadamente US $ 75 bilhões), o que o tornou o ministério mais financiado.

O orçamento para a Organização de Estradas de Fronteira (BRO) ficou em 6.500 milhões de rúpias, 30 % superior ao do ano anterior e um aumento incrível de 160 % em relação à alocação de 2021-22.

Este ano, no entanto, o irmão deve receber uma participação ainda maior, à medida que o governo central intensifica seus esforços para flexionar seus músculos, para que coincidam com o acúmulo da infraestrutura de fronteira da China em toda a linha de controle real (LAC).

“O governo está firme em seu compromisso de melhorar a infraestrutura de fronteira por meio de uma maior alocação para as agências envolvidas na execução de projetos estrategicamente significativos, juntamente com a concepção de conectividade da última milha nas áreas de fronteira. Nesse esforço, o orçamento da União Bro fornecerá ainda mais um impulso para vários novos projetos ao longo das fronteiras “, disse uma fonte do Ministério da Defesa TV da Índia hoje.

O governo reiterou sua abordagem à infraestrutura de fronteira em outubro de 2024, quando a ministra de defesa Rajnath Singh inaugurou 75 novos projetos de infraestrutura de BRO no valor de 2.236 milhões de rupias.

Isso incluiu 22 estradas, 51 pontes e dois outros projetos que cobrem 11 estados e territórios da União. Entre eles, 19 projetos estavam em Jammu e Cashmira, 11 em Ladakh e 18 em Arunachal Pradesh, com o restante estendido por Uttarakhand, Sikkim, Himachal Pradesh, Bengala Ocidental, Rajasthan, Nagaland, Mizoram e as Ilhas Andaman e Nicobar.

Do confronto de Galwan com a China em 2020, a Índia aumentou significativamente sua infraestrutura de fronteira. Em 2022-23, o governo aumentou o capital do desembolso do BRO em um recorde de 40 % para Rs 3,5 bilhões de rupias de Rs 2,5 bilhões de rúpias no ano anterior.

Em 2021, o BRO completou 102 projetos de infraestrutura em grandes altitudes e em condições climáticas extremas, incluindo a construção da estrada mais alta do mundo em Umling LA, localizada a 19.024 pés.

Em 2024-25, a atribuição do Ministério da Defesa foi de Rs 1 lakh crore (18,43%) maior que em 2022-23, com um aumento de 4,79%em relação ao orçamento de 2023-24.

Desse modo, 27,66 % foram destinados a despesas de capital, 14,82 % para despesas de receita relacionadas à preparação operacional, 30,66 % para salários, 22,70 % para pensões de defesa e 4,17 % para organizações civis sob o ministério.

A alocação total foi de aproximadamente 12,90 % do gasto orçamentário total do indiano.

Espera-se que o próximo orçamento para 2025-26 fortaleça a abordagem do governo em ‘Aatmanirbharta’ (Auto -suficiência) na tecnologia de defesa e fabricação, garantindo que as forças armadas estejam equipadas com armas e plataformas modernas enquanto geram oportunidades de emprego para os jovens.

Também é previsto que as disposições financeiras apoiarão o desenvolvimento de infraestrutura estratégica nas áreas de fronteira, melhorando a segurança e o crescimento socioeconômico.

Os principais projetos que se beneficiam das maiores tarefas de defesa nos orçamentos anteriores incluem o desenvolvimento do aeródromo Nyoma em Ladakh, a uma altitude de 13.700 pés, conectividade permanente da ponte ao sul do Panchayat da Índia nas Ilhas Andaman e Nicobar, o túnel de 4,1 km de 4,1 km 4,1 km no túnel em Himachal em Himachal Pradesh, e o túnel Nechiphu em Arunachal Pradesh.

Com um orçamento recorde de defesa que é esperado este ano, é provável que projetos semelhantes em larga escala recebam um impulso maior, reforçando a segurança fronteiriça da Índia e a auto -suficiência na fabricação de defesa.

Postado por: Nakul Ahuja Postado em: 31 de janeiro de 2025

Sintonize