2032 O tamanho do asteróide do meteorito de tungusk pode colidir com o solo. Qual é o tamanho da ameaça?

Orçamento Eles dizem que em 2024 há um por cento e meio a probabilidade de colisão com a Terra em 2032 – esse é o valor máximo para todos os corpos celestes potencialmente perigosos que são conhecidos hoje. O tamanho dos asteróides é de 40 a 100 metros, e sua colisão do planeta pode ser um evento notável semelhante à escala como uma queda no meteorito de Tunguska.

No final de dezembro de 2024. Os astrônomos que trabalham em um telescópio de Atlas especializado no Chile descoberto Novo asteróide, que foi nomeado 2024 anos. Em 25 de dezembro, ele se aproximou do solo a uma distância mínima de 800.000 quilômetros (cerca de duas vezes a distância da órbita do mês), e os cientistas foram capazes de coletar dados sobre o caminho e o tamanho do corpo celestial.

2 Como você conseguiu encontrar 2024.

A descoberta foi feita usando atlas (influência terrestre asteróide do último sistema de aviso) criada especialmente para pesquisar esses corpos celestes. Esta é uma equipe de quatro telescópios localizados em diferentes partes do país: dois no Havaí, um no Chile, um na África do Sul. Em um certo caso, o novo asteróide descobriu um telescópio no Chile. Os dispositivos ATLAS digitalizam o céu todas as noites e diferem das ferramentas em projetos semelhantes em tamanho pequeno (50 centímetros de diâmetro) e, ao mesmo tempo, um amplo ângulo de visualização. Isso ajuda a detectar principalmente o fechamento, perto de asteróides, mesmo tamanho pequeno.

Cada telescópio do Atlas examina cerca de um quarto de céu visível durante um serviço noturno e fotografa cada um deles quatro vezes, com uma diferença de 12 minutos. Isso permite que você veja o movimento de corpos próximos no fundo das estrelas. As imagens analisam o computador e, se o programa determinar a presença de um corpo potencialmente novo no quadro, ele será verificado por um catálogo de objetos cósmicos bem conhecidos para determinar se o corpo foi descoberto ainda conhecido. Se a hipótese for confirmada, o programa avalia a trajetória de vôo para determinar o perigo potencial do novo asteróide.

A probabilidade de descobrir um novo corpo pelo sistema Atlas depende de seu tamanho e órbita: se um asteróide de 100 metros voar diretamente para o solo, será garantido que os telescópios o notarão cerca de três semanas antes da colisão e se 10 metros, então em dois dias.

Os cientistas estão procurando um asteróide no espaço por uma década e meia com a ajuda de um telescópio especial – para evitar sua colisão com o solo. Agora este telescópio está desligado E o que isso significa? Estamos em perigo?