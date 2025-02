21 -Year -Od Girl tira sua vida em um salão

Na noite de domingo, outro suicídio foi relatado na capital do estado, mobilizando um grande número de autoridades e autoridades de emergência para Miraciera ColonyOnde a descoberta de um jovem que tirou a vida é relatada aproveitando o fato de que ele está sozinho é seu pai que o encontrou e teve que levá -lo para tentar revivê -lo, mas tarde demais para isso.

Foi minutos antes das 10:00 da manhã. O jovem estava sozinho A partir da tarde, quando seu pai saiu com seu parceiro e ele não queria sair porque havia sofrido vários problemas sem explicar a qual.

Então, aproveitando o momento da solidão, o ano de 21 anos tomou a decisão fatal de fazer sua vida, para que eles gastassem pelo menos três horas até que sua família chegasse e o encontrou inerte, mas na última tentativa de fazer algo sobre ele Eles pediram forças de segurança e emergências; No entanto, eles não poderiam fazer nada para revivê -lo, declarando -lhe uma pessoa falecida por volta das 10h deste domingo.

Dado isso, elementos de Promotor estadualQuem conheceu esses fatos e para começar com as investigações relevantes para determinar o que fez essa pessoa tirar sua vida, de modo que o corpo foi levado ao Semefo para continuar com as investigações relevantes para esclarecer esses fatos.