Resultado do Troféu dos Campeões da ICC Índia vs Paquistão: em uma surpresa para o apresentador do troféu dos campeões do Paquistão, eles foram eliminados do torneio da ICC dentro de uma semana, já que a Índia e a Nova Zelândia selaram seus pontos semifinais. O Paquistão sofreu uma derrota humilhante contra a Índia e dependia de Bangladesh para derrotar a Nova Zelândia para permanecer no concurso, mas isso não aconteceu. Após a derrota contra a Índia, a mídia paquistanesa tem feito reivindicações estranhas e uma delas até acusou a Índia de fazer magia negra para distrair seus jogadores.

Um canal e seu participante do painel disseram que a Índia enviou 22 padres para Dubai, dois sacerdotes por jogador, para fazer magia negra para garantir a vitória contra o Paquistão. Outro painelista disse que um dia antes do jogo, sete padres visitaram o lançamento e o chão e fizeram magia negra. Os participantes do painel disseram que, embora o Paquistão geralmente tenha um bom começo contra a Índia, seus jogadores estão distraídos devido à magia negra realizada pelos índios.

Durante o debate, eles alegaram que, em 2011, a equipe indiana praticou em um lançamento negro, por assim dizer, fazer magia negra nos jogadores paquistaneses. O vídeo do debate agora se tornou viral nas redes sociais.

Enquanto isso, a Índia e a Nova Zelândia garantiram seus pontos nas semifinais do Grupo A depois de vencer suas duas partidas iniciais. A Índia dominou seus dois primeiros reuniões, derrotando Bangladesh e Paquistão por margens idênticas de seis postigos.

Depois de perder seus dois primeiros jogos, as possibilidades do Paquistão de alcançar as semifinais dependiam de vários resultados favoráveis. No entanto, sua campanha chegou ao início, quando a Nova Zelândia perseguiu confortavelmente um objetivo de 237 contra Bangladesh com 23 bolas restantes.

No domingo, a Índia ofereceu uma performance dominante para dominar o Paquistão Archirrival no Dubai International Cricket Stadium. O Paquistão, batendo primeiro, foi lançado por 241. Virat Kohli então redescobriu sua forma sublime, quebrando seu século 51, com um forte apoio de Shubman Gill e Shreyas Iyer. A Índia perseguiu confortavelmente o alvo com 45 bolas restantes, aproximando -se mais de um passo para as semifinais. Em particular, isso marca a primeira vez que os paquistaneses organizam um torneio da ICC da Copa do Mundo de 1996.