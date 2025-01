’23 anos para registrar uma propriedade’: como um homem da UP comprou a loja de Dawood Ibrahim em Mumbai

No momento em que as propriedades de Dawood Ibrahim encontraram compradores, Hemant Jain assumiu o risco de investir em uma loja de 144 pés quadrados localizada na área de Nagpada, em Mumbai. No entanto, a decisão revelou-se surreal em meio ao aumento dos custos e a um conflito de vontades duradouro, informou o Times of India.

“Fiz uma oferta pela propriedade depois de ler num jornal que as propriedades de Dawood não atraíam compradores”, disse Hemant Jain sobre a compra de um imóvel há 23 anos, que está ligado a uma das figuras mais notórias do submundo da Índia, Dawood Ibrahim.

Hemant Jain, que tinha 34 anos quando apresentou sua proposta para o negócio em setembro de 2001. De acordo com o relatório da TOI, ele pagou $2 lakh para a loja na rua Jayraj Bhai após um leilão realizado pelo departamento de imposto de renda.

Ele acrescentou. “Depois de adquirir o imóvel, os funcionários me enganaram, alegando que havia uma proibição de transferência de propriedades pertencentes ao Centro. Mais tarde, descobri que tal proibição não existia”, relatou o TOI. A série de intermináveis ​​problemas começou com controles burocráticos que excluíam a sua posse. O processo de transferência de propriedade ficou complicado depois que o departamento de TI alegou que “os arquivos originais estavam faltando”.

Hemant Jain endereçou cartas a vários primeiros-ministros ao longo dos anos, de Atal Bihari Vajpayee, Manmohan Singh e Narendra Modi, mas sem sucesso. Em 2017, o valor de mercado do imóvel disparou para mais de $23 lakh e Hemant Jain foram solicitados a pagar imposto de selo de acordo com o arquivo de propriedade atual em meio ao desaparecimento nos registros do governo.

O comprador preso sugeriu: “Como o imóvel foi adquirido em leilão, o imposto do selo não deveria ter sido calculado com base no valor de mercado”, acrescentando: “Continuei a contactar a conservatória do registo civil durante vários anos mas não obtive resposta”. finalmente pago $1,5 lakh em imposto de selo e multas em 19 de dezembro de 2024 e registrou o imóvel em seu nome. A luta deles não termina aqui, pois a loja continua ocupada por supostos capangas do submundo Don.

