24 Akbar Road: Não em QI ou EQ, a verdadeira história do Congresso e do BJP está na sede

Era uma manhã fria de janeiro de 1978, quando um punhado de karmacharis e leais à família Indira Gandhi se mudaram para o número 24 da Akbar Road, que se tornaria a sede do Congresso por quase 50 anos. Foi também uma manhã fria de 15 de janeiro de 2025 quando o Congresso um partido de 144 anos mudou-se para um prédioconstruído para ser sua sede a partir do bangalô Tipo VII da Zona Lutyens, destinado a residência.

Tanto o Congresso quanto o BJP, que agora têm sede dentro de um quilômetro um do outroeles estavam correndo nos bangalôs de Lutyens em Delhi. A história de como os dois partidos nacionais obtiveram a sua nova sede revela não só a sua história, mas também as suas prioridades.

Em 1985, o BJP recebeu um bangalô Tipo VIII em 11, Ashoka Road, que continuou a ser sua sede até ser transferido para o prédio de cinco andares em Deen Dayal Upadhyay Marg em fevereiro de 2018.

Foi necessário que o BJP, que experimentou o poder pela primeira vez em Deli em 1996, menos de quatro décadas desde a sua criação em 1980, construísse uma sede que atendesse às suas necessidades modernas, enquanto o Congresso continuava a adicionar ilegalmente salas aos 24, Estrada Akbar Bungalow para abrigar seus funcionários.

A aparência do escritório do Congresso “mudou dramaticamente” ao longo dos anos, e “suas oito salas se expandiram para 34”, escreve o veterano jornalista e comentarista político Rasheed Kidwai em seu livro 24 Akbar Road.

A maioria destas construções, no edifício da Zona de Bungalows dos Lutyens, são ilegais, escreve Kidwai, “mas sucessivos regimes políticos olharam para o outro lado”.

À medida que o BJP crescia eleitoralmente, sentiu a necessidade de escritórios modernos para facilitar o crescimento organizacional.

O novo escritório do Partido Bharatiya Janata em Deen Dayal Upadhyay Marg, em Delhi, foi inaugurado pelo primeiro-ministro Narendra Modi em fevereiro de 2018. (Imagem: BJP)

Foi em 2016 que o BJP “começou a construir estruturas físicas na forma de escritórios partidários modernos em todos os distritos da Índia”, escrevem Bhupender Yadav e Ila Patnaik no seu livro The Rise of the BJP: The Making of the World’s Largest Political Fiesta.

“A atual sede do partido, em 11 Ashoka Road, nas proximidades de Lutyens Delhi, não foi considerada adequada nem equipada digitalmente. Foi decidido construir uma nova sede”, escrevem Yadav e Patnaik.

Enquanto a sede do BJP em Deen Dayal Uadhyay Marg foi construída em um ano e meio, o escritório do Congresso em 9A Kotla Marg levou 15 anos para ser concluído. Os terrenos foram atribuídos aos partidos depois de uma decisão do Supremo Tribunal de 2005-06 proibir a utilização dos Bungalows Lutyens como sedes registadas do partido.

A saída da Deli de Lutyens deve ter sido mais fácil para o BJP do que para o Congresso, que geralmente tinha escritórios do partido mais próximos das residências do seu líder.

Rasheed Kidwai diz que “a vantagem da casa (24, Akbar Road) era que tinha um portão que a ligava ao 10, Janpath”, que hoje é a residência da matriarca do partido Sonia Gandhi. De Ele entrou na política ativa em 1998As duas direções ligadas por uma porta pedonal marcaram o destino do Congresso.

Mesmo quando Indira Gandhi liderou o Congresso, os endereços residencial e comercial não eram distantes.

Sua residência no número 1 de Safdarjung ficava a apenas 2 quilômetros da estrada nº 24 de Akbar. Na verdade, o escritório pessoal de Indira, logo atrás da residência, ficava no número 1 da Akbar Road.

Um mapa da sede do Congresso e das residências de seus principais líderes em Delhi de Lutyens. (Gráfico: Arun Uniyal/Índia Hoje)

Embora o BJP, cujos líderes, incluindo Narendra Modi, tenham tentado projectar conhecimentos tecnológicos e utilizado bem a tecnologia digital, o Congresso parecia ter ficado para trás, apesar de Rajiv Gandhi tenta aproveitar seu poder.

Isso se refletiu em seu escritório número 24 Akbar Road, que era o “mais primitivo” em termos de tecnologia, segundo Kidwai. Ele escreve que “cada comunicação ou ordem de escritório se move em forma física de mesa em mesa” com a ajuda de vários peões e mensageiros.

Não que o Congresso, o primeiro partido pan-indiano da Índia, não sentisse a necessidade de um novo edifício partidário, mesmo quando o escritório em 24 Akbar Road estava a rebentar pelas costuras.

Rajiv Gandhi planejou, em meados da década de 1980, um escritório moderno para o Congresso na estrada Rajendra Prasad. Os deputados do partido chegaram a contribuir com um mês de salário, mas o plano foi abortado quando Rajiv foi assassinado em maio de 1991.

A trama foi “emprestada” à Fundação Rajiv Gandhi como um “gesto de boa vontade” em uma “atmosfera emocionalmente carregada” após seu assassinato.

Assim, a Fundação Rajiv Gandhi, liderada por Sonia Gandhi, está agora localizada no terreno onde Rajiv planejou uma moderna sede do Congresso.

COMO 24, AKBAR ROAD SE TORNA A SEDE DO CONGRESSO

24, Akbar Road não foi historicamente a sede do Congresso.

O bangalô número 7, Jantar Mantar, foi atribuído ao Congresso para seu escritório em 1959, ano em que Indira Gandhi se tornou presidente.

Após uma divisão no partido em 1969, o Congresso (O) liderado por Morarji Desai assumiu o controle do 7, Jantar Mantar. Em 1971, o Congresso liderado por Indira fez da estrada 5 Rajendra Prasad sua sede.

Essa foi a primeira das duas vezes em que o Congresso liderado por Indira teve que mudar de gabinete.

Indira Gandhi e os seus seguidores tiveram de concorrer a cargos no partido pela segunda vez depois de Jagjivan Ram dividir o Congresso em 1977. Indira, que tinha perdido para o Partido Janata nas eleições pós-emergência, procurava a sobrevivência política.

Foi então que, no frio janeiro de 1978, membros da facção do Congresso liderada por Indira mudaram-se para 24 Akbar Road. Era um bangalô residencial atribuído ao Congresso Rajya Sabha MP G Venkatswamy.

Cronologia da sede nacional do Congresso (1959 em diante). (Gráfico: Arun Uniyal/Índia Hoje)

SWACHH BHARAT PRECISAVA DE UMA CAMPANHA AOS 24, AKBAR ROAD

Houve várias limitações infraestruturais enfrentadas pelos trabalhadores do partido no Bungalow de Lutyens, que não foi construído para resistir à pressão de uma organização política gigantesca.

Um deles foi a falta de banheiros.

O chefe e os secretários-gerais do All India Congress Committee (AICC) tinham a conveniência de ter casas de banho anexas aos seus quartos, mas havia apenas duas casas de banho malcheirosas para centenas de trabalhadores e visitantes que chegavam à sede do partido.

Na nova sede de cinco andares em Indira Bhawan, também não haverá problemas de banheiro ou espaço.

“As mulheres estavam em pior situação porque não tinham uma única casa de banho dedicada, mesmo numa altura em que Sonia e o seu partido pareciam determinados a aprovar a lei de reserva para mulheres”, escreve Kidwai. O projeto, que reserva 33% dos assentos nas Assembleias e no Lok Sabha, Foi aprovado em 2024.

A história da sede do Congresso e do BJP não só conta a história de como Indira Gandhi sobreviveu aos desafios políticos e como Rajiv Gandhi não conseguiu construir uma sede moderna para o Congresso, mas também revela as prioridades dos dois partidos e as suas áreas de enfoque. A história da sede, e não qualquer escala de quociente de inteligência (QI) ou quociente emocional (QE), revela por que os dois lados se comportam daquela maneira.