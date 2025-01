25 anos após a morte de Craxi, Mattarella: "Ele deixou sua marca no país"

19 de janeiro de 2025

Há 25 anos, em 19 de janeiro de 2000, morria Bettino Craxi, o primeiro presidente do Conselho Socialista, protagonista de uma longa temporada que chegou a Tangentopoli a partir da década de 1970 e do final da Primeira República. “Bettino Craxi foi uma personalidade importante nas últimas décadas do século XX italiano. Ele deixou a sua marca na trajetória do país num período marcado por grandes transformações sociais e profundas mudanças nos equilíbrios globais”, afirmou o Chefe de Estado Mattarella em nota. , por ocasião do aniversário. Ontem, o presidente do Senado, La Russa, e o vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores, Tajani, também participaram da cerimônia em homenagem ao líder socialista em Hammamet, na Tunísia.