25 itens básicos abaixo de US$ 25 que farão parte do seu guarda-roupa diário

O básico é a espinha dorsal de qualquer guarda-roupa chique e, na maioria das vezes, comprar um ou dois novos estilos pode me ajudar a desbloquear uma infinidade de ideias de roupas. Nesta temporada, procuro atualizar meu básico sem gastar todo o meu salário. (Afinal, foram férias caras.) Acredito firmemente que você não precisa gastar muito dinheiro com o básico para conseguir um visual chique. Um bom amigo que trabalha com moda sugeriu que eu desse uma olhada nas ofertas do Walmart, e estou muito feliz por ter feito isso. Os preços são perfeitos e há uma série de estilos com as melhores críticas que mal posso esperar para experimentar. Além disso, o lendário designer Brandon Maxwell é agora o diretor criativo da marca interna do Walmart, Scoop, que oferece muitos estilos elevados a preços acessíveis.

Eu vasculhei o site para economizar seu tempo e esforço e, abaixo, apresento 25 itens básicos chiques por menos de US $ 25, incluindo tops, camisetas, jeans básicos e muito mais. Música para meus ouvidos! Continue rolando para encontrar alguns dos meus itens favoritos que certamente farão parte do seu guarda-roupa diário.

Montagem gratuita Suéter cardigã com gola Um elegante cardigã listrado irá atendê-lo o ano todo.

Trabalhador fronteiriço Calça Palazzo Calça Perna Larga Calças de pernas largas e elegantes que você pode vestir para cima ou para baixo.

Tempo e verdade Camisola com alça ajustável Use-o durante todo o inverno e use-o com calças de linho no próximo verão.

Jean Sofia de Sofia Vergara Camiseta franzida lateral Para uma camiseta branca elegante e justa, você não pode errar com esta silhueta lisonjeira.

Trabalho atlético Moletom de lã com gola redonda

Tempo e verdade Leggings de malha no tornozelo com cintura alta Eles recebem avaliações de alto nível.

Jean Sofia de Sofia Vergara Camiseta Sofia Eu amo essa silhueta fácil.

Sem marca Blusa longa branca com gola Uma camisa de botão branca casual é sempre uma boa ideia.

Lee Jeans de cintura média e perna reta Os jeans de perna reta nunca sairão de moda. São fáceis de usar com tênis e salto.

Hanes Camiseta manga curta de algodão Nossos editores são obcecados pelas clássicas camisetas de algodão da Hanes.

Colher Calças Ultimate Scubaknit

Se você precisa de uma camiseta de bebê chique para combinar com seu jeans, não procure mais.

Montagem gratuita Blazer trespassado Pegue enquanto está à venda.

Vá da sala de reuniões ao bar com estilo.

Colher Cardigã justo em crepe Um colete preto sob medida irá melhorar sua roupa.

Bem desgastado Cardigan namorado Um cardigã com o qual você vai querer viver durante toda a temporada.

Apenas amor Top sem costura premium Abasteça-se do essencial.

Sem limites Sutiã t-shirt com aro levemente forrado Um sutiã preto para o dia a dia que não vai custar muito.

Colher Saia trapézio volumosa Ok, custa um pouco mais de US $ 25, mas definitivamente vale a pena.

Jean Sofia de Sofia Vergara Cardigã canelado com botões Ninguém vai acreditar que é menos de US$ 25.

Use com blazer preto e jeans de cintura alta para o próximo encontro.

Montagem gratuita Camiseta curta quadrada de algodão Uma camiseta branca quadrada que você usará continuamente.

Montagem gratuita Suéter gola redonda Um suéter indispensável que exala um ambiente francês.