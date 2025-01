2,5 milhões de crianças em risco de desnutrição grave no nordeste da Nigéria até 2025: ONU

Mais de 2,5 milhões de crianças na região nordeste da Nigéria, devastada por ataques terroristas, correm o risco de desnutrição até 2025 se não receberem apoio urgente, disse um funcionário da ONU na terça-feira.

Trond Jensen, chefe do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) na Nigéria, disse que a violência prolongada na região volátil forçou uma grande parte da população civil a abandonar as suas casas para se refugiar em campos de pessoas deslocadas. e nos países vizinhos. do Níger e do Chade.

“O enorme deslocamento cortou o acesso das pessoas deslocadas à água potável e às necessidades humanas básicas. Até 2025, 2,5 milhões de crianças ficarão desnutridas se as necessidades urgentes não forem atendidas”, disse ele em entrevista coletiva na capital nacional, Abuja. do lançamento de quinta-feira da Necessidade e Resposta Humanitária Nacional pela ONU.

Ele disse que são necessários fundos adequados para fornecer ajuda às crianças e à população afetada.

A ajuda centrar-se-á em salvar as vidas das pessoas deslocadas e dos refugiados, protegendo-os e satisfazendo as necessidades humanas: água e saneamento, disse ele.

“Queremos ser proativos em vez de reativos para salvar mais vidas porque é melhor prevenir do que remediar”, disse ele.