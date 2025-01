25 novos achados da Zara que dão "Eu tenho um gosto muito caro"

A capacidade da Zara de entregar jóias do guarda -roupa que irradiam luxo sem o preço é inigualável. A queda desta semana? Uma masterclass em sofisticação discreta. Essas peças parecem pertencer ao armário de alguém que se veste com casualidade na Riviera Francesa e toma as xícaras matinais de Hermès.

Essas descobertas da Zara são a prova de que o ar rico é manter as partes certas – e saber como modelá -las. De jaquetas que canalizam uma estética de designer com acessórios que terminam sua roupa com um murmúrio (não um grito), essa queda é o seu bilhete de luxo com um orçamento. Confie em nós, seu guarda-roupa e sua carteira, obrigado. Pronto para parecer um milhão de dólares por menos de US $ 200? Decompos os pontos fortes.

Compre a New Zara encontra esse visual elegante e rico para 2025:

A malha e o nó fornecem um detalhe tão delicado.

Zara Jaqueta de cera de colarinho de contraste

Aqui amamos a silhueta da cintura alta.

Zara Alto licou de efeito de cetim Esta e uma rodada de martinis, por favor.

Zara Falsas fronteiras tortuais Associe -os com jeans levemente encurtados para um visual muito chique.

Zara Camisa de musselina bordada

Para adicionar à sua coleção de jaquetas de peles.

Uma versão de luxo de balés clássicos.

A cor profunda da Borgonha é tão 2025.

Zara Um jeans de perna curva no tamanho médio

Zara ZW False Collection Jacket Aperpor -o com um vestido de gola alta ajustado.

Zara Bombas de tira de tonelada Um salto grande para o escritório e além.

Zara Cardigan Jacquard em tricô

Este colar grosso é muito mais caro.

Zara Midi Sun Midie suck Isso o levará do trabalho para o fim de semana.

Zara Coleção ZW 100% Blazer de lã de grandes dimensões

Uma bolsa fofa para se associar às suas roupas jeans.

Zara Almoço com efeito de cetim Para sua próxima noite de reunião.

Adicione um pouco oeste à sua seleção de sapatos.

Zara Jaqueta de colar de contraste Como já mencionamos, as jaquetas do celeiro estão sempre na moda no momento.

Zara Cinto de couro com loop quadrado Você vai usá -lo o ano todo.

Zara Mini ZW coleção de saia

Zara Suéter de tricô básico suave Você nunca pode ter muitos suéteres de malha para a superposição.

Os tênis daim são tão populares no momento.