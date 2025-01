26 feridos após terremoto de magnitude 6,4 sacode Taiwan

Uma magnitude 6,4 terremoto e vários tremores secundários na terça-feira causaram pelo menos 26 feridos e várias casas desabaram em Taiwannas regiões do sul, informou a mídia local.

De acordo com a Focus Taiwan, 26 pessoas foram hospitalizadas, enquanto 50 pessoas permanecem isoladas na sua aldeia devido a deslizamentos de terra e desmoronamentos de estradas.

O epicentro do terremoto foi localizado na vila de Xixing, no distrito de Dapu, no condado de Chiayi. Alguns moradores ainda estavam presos em casas desabadas.

As autoridades responderam fechando escolas e escritórios nas áreas afetadas.

A Agência Nacional de Bombeiros informou ter resgatado oito pessoas de edifícios em Tainan e na cidade de Chiayi.

O terremoto atingiu o sul de Taiwan às 12h17 (16h17 GMT de segunda-feira), e os tremores duraram mais de 10 segundos. Seguiram-se vários tremores secundários.

O epicentro, localizado a 37,9 quilómetros (23,5 milhas) a sudeste do condado de Chiayi, a uma profundidade de 9,7 quilómetros, foi medido a 6,2 na escala Richter pelo Centro de Rede Sísmica da China.

A intensidade do terremoto atingiu 6 na escala de 7 níveis de Taiwan no condado de Chiayi, enquanto as cidades de Tainan e Kaohsiung registraram 5.

Os tremores também foram sentidos em várias cidades chinesas, incluindo Quanzhou, Xiamen, Fuzhou e outras, segundo o Global Times.