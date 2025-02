28 anos depois Deborah Compagnoni: Azzurra Estasi, negócios de Broignone em Slalom Giant

Itália retorna no gigantesco slalom obrigado Federica Brignoneque conquista uma medalha de ouro extraordinária, o que significa que o tricolor volta ao passo superior do estágio 28 anos depois Deborah Compagnoni. Com dois calor sem falhas, o esquiador azul dominou a corrida no templo de esqui na Áustria, fechando com um tempo de 2’22 “71 e dando lágrimas públicas de alegria e emoções. No palco com ela, a Nova Zelândia Alice RobinsonSegundo, e o americano Paula Moltzan, terceiro.

Já no primeiro calor, Brignona registrou o melhor tempo (1’10 “44), antes de Robinson e Moltzan, com 1’11” 68 e 1’11 “84. Lara Gut-Behrami, quarto, subiu ao palco, apesar de A rota foi projetada por seu pai, Pauli bom. No entanto, o dia não teve sorte para a Itália Sofia Goggia um Marta BassinoAmbos fora da cena por causa de erros, mas sem consequências físicas.

Se fosse um dia para o BRIGNONE enquadrar, para Sofia Goggia O gigante se transformou em uma chance perdida. A área de Bergamo, de volta de um começo promissor, viu a corrida se misturando por causa de um evento inesperado que a forçou a se aposentar. “Hoje eu era sereno, comecei bem e me senti bem no ritmo”, disse Goggia no final da corrida. “Eu entrei uma curva por um pouco tempoVirei meu bastão e acabei na minha cara. Acabei em situações trágicas que são inexplicáveis ​​que só acontecem comigo. Eu terei que trabalhar nisso. “

Apesar da decepção, o campeão italiano não perde a determinação e parece determinado: “Você sempre tem que esperar por issoMas está claro que eu jogo fora muitas raças, nas quais poderia fazer muito bem. Há um aspecto que ainda não consigo ver. Continuo com um bom potencial, mas não é bom jogar todas as corridas “.

Um dia de luzes e sombras para esqui azul, com o Gloria di brignona E a frustração da Goggia, mas com a certeza de que ambos continuarão lutando para manter a Itália entre os grandes protagonistas da temporada.