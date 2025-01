A bordo do lado da Bombardier CRJ700 da American Airlines, havia 60 passageiros e quatro tripulantes (piloto com experiência de seis anos, um segundo piloto com experiência de dois anos e duas aeromoças). O helicóptero Black Hawk tinha três soldados. Após uma colisão no ar (a uma altura de cerca de 90 metros) perto do Aeroporto Nacional de Ronald Reagan, ambos os carros desabaram no rio Potomak. Até o momento, 28 corpos foram descobertos – 27 passageiros do avião e um exército.

Cerca de 300 resgatadores continuam trabalhando no local, mas a operação já está revertida do resgate para a pesquisa.

O aeroporto de Ronald Reagan além do acidente de avião foi fechado. Como esperado, ele retomará seu trabalho às 11h, horário local (horário de Moscou).

Enquanto isso, o Ministro dos Transportes Sean P. Daffi jornalistas não podia chamar as causas da tragédia. Segundo ele, “o céu estava limpo”, tanto o avião quanto o helicóptero fizeram um voo completo, de acordo com esquemas padrão. O ministro apenas garantiu que os funcionários públicos procurassem respostas para a pergunta sobre as causas do acidente.

As autoridades esperam o conteúdo das caixas pretas. Um deles já foi extraído com mergulhadores do rio, mas não foi relatado que ele estava a bordo do avião ou helicóptero.

Segundo a mídia local, os participantes do júnior dos EUA eram equipes de patinação artificial -unii. Eles foram acompanhados pelos campeões mundiais neste esporte de 1994 Evgenia Shishkova e Vadim Naumov e o vencedor da medalha de bronze do Campeonato da URSS em Skate Inna Volyanskaya, que trabalhava nos treinadores americanos.