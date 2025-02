29 Falta após deslizamento de terra no sudoeste da China

Pelo menos 29 pessoas estão desaparecidas após um deslizamento de terra no sudoeste PorcelanaA mídia estatal informou no domingo, informou a Xinhua News, com sede em Pequim.

O deslizamento de terra ocorreu no sábado em Junliano Condado da cidade de Yibin na província de Sichuan e está em andamento, dificultando a operação de resgate,

O número de pessoas desaparecidas ainda é verificado.

Deslizamento da terra foi transformado em fluxos de detritos devido a chuva e condições geológicas.

Com um volume total de mais de 100.000 metros cúbicos, o acúmulo de detritos se estendeu aproximadamente 1,2 quilômetros (0,7 milhas), de acordo com uma avaliação preliminar.