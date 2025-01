29 -Jear -old Arbel cercado por Hamas e palestinos: o "pelourinho" Um Khan Younis

30 de janeiro de 2025

Lançamento em caos para Arbel Yehouder, a refém israelense aumentou na quinta -feira da jihad islâmica palestina a Khan Youunis, no sul de Gaza. Os 29 anos -Voltos, acompanhados por militanistas armados e mascarados, percorreram a rota para os veículos da Cruz Vermelha, cercados por uma impressionante multidão gritando, visivelmente assustada, do lado de fora das ruínas da casa do ex -líder do ex -líder do Hamas , Yahya Sinwar. Ele foi então assumido pela IDF, que a levou ao hospital em Israel, onde abraçou seus pais.