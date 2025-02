3 cidades palestinas declararam ‘áreas de desastre’ em Gaza após a guerra israelense

As autoridades locais declararam três cidades na segunda -feira no Gaza Pull “Áreas de desastre” após a guerra destrutiva de Israel no enclave.

“As cidades de al-Zahraa, al-Mughraqa e Wadi Gaza são inabitáveis ​​e precisam de alívio urgente em todas as áreas”, disse Nidal Nassar, prefeito de Al-Zahraa, uma conferência de imprensa.

Nassar disse que o atentado israelense impôs “uma nova realidade na região que requer soluções imediatas e estratégias de longo prazo”, dada a extensa destruição.

Durante a guerra, o exército israelense “destruiu todos os edifícios e casas residenciais nas três cidades, o que levou à demolição de aproximadamente 13.200 unidades habitacionais”, acrescentou.

Dezenas de milhares de residentes palestinos foram sem -teto para o ataque israelense, que também destruiu “poços de água e depósitos, redes de águas residuais e toda a infraestrutura”, disse Nassar.

De acordo com uma declaração emitida por auto -rritidades locais nas três cidades, os veículos militares israelenses arrasaram 24 poços de água na área nos últimos meses, juntamente com depósitos que tiveram mais de 1.300 metros cúbicos de água, causando uma escassez de água grave e forçando e forçando e forçando os moradores a fugir.

O Exército também “destruiu milhares de dunams agrícolas, eliminou gado e fazendas devastadas na área”, que estavam entre as principais fontes de produtos agrícolas e animais para o mercado local, disse Nassar.

O funcionário também acusou Israel de destruir completamente as redes de águas residuais na área e três estações de bombeamento de águas residuais, o que leva à propagação de doenças e epidemias infecciosas.

Nassar disse que Israel interrompeu deliberadamente os serviços de saúde na área, bombardeando e destruindo todos os hospitais, centros médicos e numerosos edifícios públicos, governamentais e privados.

Ele estimou que as perdas totais nas três cidades totalizaram aproximadamente US $ 1 bilhão em todos os setores.

O funcionário palestino pediu organizações internacionais e instituições humanitárias a “intervir urgentemente para fornecer equipamentos e máquinas para restaurar redes de água e águas residuais, além de estradas”.

Nassar solicitou a provisão imediata de aproximadamente 11.500 unidades habitacionais temporárias para acomodar cerca de 41.000 residentes que perderam suas casas nas áreas afetadas.

“A reconstrução e melhoria dos serviços essenciais são uma responsabilidade coletiva que requer esforços conjuntos para garantir uma vida digna e um futuro sustentável para a população afetada”, acrescentou.

Em particular, os três municípios são adjacentes ao corredor de Netzarim, do qual o exército israelense se aposentou no domingo, após mais de um ano e três meses de ocupação. O corredor foi estabelecido no centro de Gaza para separar a parte norte do enclave sul.

Um alto acordo de incêndio foi feito em Gaza desde 19 de janeiro, prendendo a guerra genocida de Israel que matou quase 48.200 pessoas e deixou as ruínas enclave.

O Tribunal Penal Internacional emitiu ordens de prisão em novembro do ano passado para o primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu e seu ex -ministro da Defesa Yoav Gallant por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.

Israel também enfrenta um caso de genocídio no Tribunal Internacional de Justiça por sua guerra no enclave.