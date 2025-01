3 indianos que viajaram para o Irã para fins comerciais que estão faltando, Mea assume a matéria com Teerã

Três cidadãos indianos desapareceram no Irã e em Nova Délhi abordou o assunto com Teerã, disse o Ministério das Relações Exteriores (MEA) na sexta -feira.

O porta -voz da MEA, Randhir Jaiswal, disse que os índios viajaram para o Irã para fins comerciais e perderam contato com suas famílias logo após a chegada naquele país.

“Estamos em contato regular com as famílias dos três nacionais indianos desaparecidos”, disse ele.

“Aumentamos o assunto com a embaixada iraniana em Delhi e com o Ministério das Relações Exteriores do Irã em Teerã”, disse ele.

Jaiswal disse que o MEA e a embaixada indiana em Teerã abordaram o assunto com o governo iraniano.

“Espero que recebamos ajuda das autoridades iranianas para localizar nacionais desaparecidos e garantir sua segurança”, acrescentou.

Segundo os relatos, os três índios viajaram para o Irã em dezembro.