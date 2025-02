3 torres, hospital, biblioteca: dentro do escritório de alto nível de Delhi de RSS Rs 150-core

O Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) apresentou seu novo complexo de escritórios, Keshav Kunj, em Nova Délhi. O escritório é uma instalação ecológica de última geração, completamente financiada por contribuições públicas que equivale a 150 milhões de rúpias.

Com uma extensão de 5 lakh de metros quadrados através de um terreno de 4 acres, o complexo de alta altura inclui três edifícios imponentes, salas residenciais, uma biblioteca com 8.500 livros e um hospital de cinco leitos, entre outras características.

A base do escritório original do RSS em Delhi foi colocada em 1939, servindo como um centro fundamental para a organização. A construção do primeiro andar começou em 1969, seguida pelo segundo andar em 1980. Agora, 50 anos após o primeiro Karyalaya’s Construção, a organização expandiu sua pegada com esta instalação de avant -garde.

Uma das torres abriga uma biblioteca. (Imagem: Índia hoje)

3 torres complexas com confortos modernos

A estrutura imponente de Keshav Kunj consiste em três torres de alto peso, cada um dos andares G+12, que atende a diferentes necessidades operacionais:

Sadhna Torre (Torre 1): serve como o Prant Karyalaya Com escritórios administrativos. O décimo andar abriga uma biblioteca, com 8.500 livros, abertos ao público.

Torre PRERNA (Torre 2): Projetado para Pravasi Karyakartasoferecendo acomodações e espaço de trabalho. O nono andar tem uma sala dedicada para jornalistas. O chefe do RSS, Mohan Bhagwat, permanecerá neste edifício toda vez que visita a capital nacional.

Archana Tower (Torre 3): Designado para pessoal de apoio e membros visitantes de outras cidades, com 80 quartos para sua estadia.

A instalação inclui uma clínica no térreo e um hospital de cinco leitos para atender residentes e visitantes. Ele Bhojnalaya Tem uma capacidade de assento para 80 pessoas ao mesmo tempo.

A Biblioteca RSS abriga 8.500 livros (aprox). (Imagem: Índia hoje)

Projeto financiado por pessoas

A construção de Keshav Kunj foi completamente financiada por contribuições públicas, que equivale a 150 milhões de rúpias. Um notável 75.000 pessoas apoiou essa iniciativa, com doações que variam de Rs 5 a contribuições maiores.

Vista interior do novo escritório de RSS em Jhandowalan, Nova Délhi. (Imagem: Índia hoje)

Características ecológicas

Alinhado ao desenvolvimento sustentável, Keshav Kunj é projetado como um edifício verde, priorizando práticas ecológicas:

A energia solar será a principal fonte de eletricidade.

O tratamento de águas residuais será gerenciado dentro do edifício.

1.000 granito ChaukhatsEvitando o uso de madeira, garantindo um impacto ambiental mínimo.

O edifício é protegido com o pessoal de vigilância de CCTV e segurança da CISF que lida com as instalações, garantindo segurança e ordem.

Mandato dentro do RSS competir. (Imagem: Índia hoje)

RSS Legacy

O RSS planeja organizar uma exposição dentro do edifício para mostrar seu espírito e legado. A organização atualmente possui 3.500 tempo completo Pracharaks Em toda a Índia, e essa nova instalação servirá como um centro para sua expansão.

Embora a sede do RSS permaneça em Nagpur, o estabelecimento de Keshav Kunj em Delhi reforça a forte presença da organização na capital da Índia.