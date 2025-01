Um ataque de drone contra um dos últimos hospitais em funcionamento em El-Fasher, no Sudão Darfur A região matou 30 pessoas e feriu dezenas, disse uma fonte médica no sábado.

O bombardeamento do hospital saudita na noite de sexta-feira “levou à destruição” do hospitalO edifício do caso de emergência foi atendido, disse a fonte à AFP, pedindo anonimato por medo de represálias.