30 peças-chave que comprarei primeiro em 2025

Mais procurado é uma série semanal em que um editor, funcionário ou influenciador compartilha seus atuais 30 itens obrigatórios ou lista de desejos.

A moda para o próximo ano está em primeiro lugar quando penso em como construirei meus looks para 2025, bem como em como modificarei meu guarda-roupa. Já fiz uma limpeza profunda em meus armários para doar peças que não usei e estou me sentindo inspirado para incorporar algumas novas peças de grife, bem como algumas das próximas tendências que estou morrendo de vontade de começar a usar . eu já procurei as maiores tendências dos desfiles primavera/verão 2025 e aprofundado sobre os rumos que a moda está tomando, bem como consultado editores para ver no que estão pensando em investir e se há temas comuns claros.

Então, o que está na lista das principais compras para 2025? Enquanto isso, estou analisando as peças que estou de olho e planejando usar em todos os lugares, de casa a Nova York, ao mês da moda e ao clima mais quente que chega nesta primavera. A seguir, confira minhas melhores descobertas de moda para 2025. Embora eu comece encomendando apenas alguns itens, isso servirá como uma lista de compras à qual retornarei à medida que fizer novas compras ao longo do ano.

Polo Ralph Lauren Gola alta de caxemira slim fit Eu adicionei um look de camelo da cabeça aos pés do desfile da Ralph Lauren de 2004 ao meu painel de humor do ano como inspiração. Esta gola alta é uma ótima peça de roupa básica.

Uma estola de pele sintética de repente se torna um item essencial para o inverno.

ZARA Saia de comprimento médio em renda Zw Collection Já encomendei, então espere me ver usando em breve. Além disso, esse preço de venda é bom demais para ser deixado de lado.

ESTADO Mule Brigitte de cetim Os saltos peep toe são a tendência de calçados que apoio para 2025.

Ben-Amon Brincos Cristal Prateado Com Gota Perolada Estou gravitando em direção a peças mais românticas, incluindo esses brincos lindos.

Ray Ban Óculos de Sol Wayfarer Way Estou me sentindo inspirada por Grace Kelly, então olhei esses óculos de tartaruga que parecem um par que ela usava.

Flora Flora Regata Esmé em algodão orgânico Praticamente moro nesta silhueta sofisticada.

j.tripulação Conjunto de pijama de algodão com mangas compridas Sempre me presenteio com pijamas novos no início do ano.

Nada é mais luxuoso do que usar chinelos Charvet em casa.

Nike Leggings de cintura alta Zenvy Dri-Fit A treinadora de celebridades Kirsty Godso elogiou essas leggings para a academia e eu já as encomendei.

Meus tênis de treino favoritos estão gastos, então estou encomendando um novo par enquanto eles estão em promoção.

LIBEROWÉ Blusa de tweed com mistura de lã âmbar Mais uma peça que já está no meu armário e que tenho guardado para usar no mês da moda.

comer Danielle Jeans cintura alta com perna justa Meu par de jeans favorito da Khaite acabou de ser lavado em uma nova lavagem.

comida Bota rasa clássica Marfa No topo da minha lista de compras? Botas rasas para passear por Nova York.

Feito bem O cinto de couro essencial Usei tanto o último cinto de couro preto que tive que ele precisa ser substituído.

Bottega Veneta Lauren 1980 em Barolo Venho falando sobre essa bolsa desde que ela foi relançada no ano passado.

Reforma Suéter grande de lã regenerativa Gwen O rosa pó está prestes a dominar e eu concordo.

Alto esporte Calça Flare Kick Stretch de Malha de Algodão Eu usaria a malha acima com essa calça num tom parecido.

Loro Piano Sapatilhas de couro de bezerro Rebecca E estes sapatos para finalizar o look, e muito mais.

TOTEM Saia midi plissada de lã e seda Twinflower Eu estava procurando uma saia linda com corte A e finalmente encontrei uma. Isso também vem em branco.

Wolford Meia-calça individual 10

Cartier Relógio Louis Cartier Tanque Pensei bem em comprar um relógio e sempre volto para o lindo Cartier Tank.

Feito bem Bolsa crossbody com alça superior

Lenços de seda sempre foram intimidantes de usar, mas me sinto inspirado por todas as novas maneiras como os vejo.

Conceito Almina Cardigã com decote em V Uma peça que usaria em casa, no escritório e no avião.

FIEL Vestido midi Elsain com acabamento em renda e sarja mescla de algodão. Um vestido com acabamento em renda está pronto para uma noite de primavera.

Reforma Saia de seda Carolina Obviamente, as saias justas são uma prioridade.

Massimo Dutti Botas estilo rider com enfeites removíveis Estou esperando que essas botas de montaria sejam reabastecidas no meu tamanho, senão já estariam no meu armário.

Vedas Saia de couro Veda Carmen Também estou pensando nesta saia de couro em corte A para o mês da moda.