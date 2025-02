300 órfãos fornecerão apartamentos

Os resultados da implementação de atividades para o fornecimento de moradias para órfãos no ano passado, bem como planos para a implementação do programa regional em 2025, foram examinados durante uma reunião do governo regional, que foi detido pelo primeiro vice-governador da região de Arkhangelsk Alexei Alsoufiev.

O Ministro do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Social da região de Arkhangelsk, Vladimir Toropov, observou que, em 2025, está planejado para fornecer acomodações para 308 residentes da região entre os órfãos, alguns entre eles se deve às premissas residenciais construídas e adquirido no ano passado.

Mais de 2.231, uma criança órfã recebe instalações residenciais reconhecidas adaptadas à vida. Os órgãos autônomos locais tomam todas as medidas necessárias para garantir a segurança dessa acomodação até a idade da idade órfã.

Conforme explicado pelo Chefe do Ministério do Trabalho, a legislação regional foi modificada, segundo a qual o prazo para implementar o programa regional para fornecer moradia a essa categoria de residentes é estendida até 2030. Ele fornece um conjunto de medidas, incluindo o Compra de apartamentos nos mercados imobiliários primários e secundários, participação na construção compartilhada, reembolso do custo das moradias compradas às custas do orçamento local, a construção de cidadãos de moradia de emergência e o fornecimento de certificados de habitação.

-Em 2024, na região de Arkhangelsk, mais de 775,9 milhões de rublos foram alocados para fornecer apartamentos de moradores da região entre os órfãos, dos quais 91 milhões de rublos eram fundos orçamentários federais. Mais de 204,4 milhões de rublos foram alocados para a construção de 129 instalações residenciais nos distritos e distritos de Velsky, Konoshsky, Usyansky, Kotlas e Arkhangelsk. Mais de 533,6 milhões de rublos – para a compra de 202 apartamentos, mais de 37,8 milhões de rublos para o fornecimento de certificados estaduais de habitação, disse Vladimir Toropov. -No ano passado, 293 residentes da região de categoria “órfãos” são fornecidos com moradia.

Em 2025, está planejado construir 65 apartamentos para esses fins no distrito de Konoshsky, Onega e Plesetsk.

O chefe do Ministério Regional para o Desenvolvimento do Trabalho também observou que, desde 2025, uma medida foi implementada na região para fornecer às crianças órfãs de pagamento (certificado) para a aquisição de instalações residenciais paisagísticas ou para reembolsar completamente o Ready Bob the Contract, a obrigação do mutuário sob a qual uma hipoteca é dotada.

O direito predominante de receber um certificado é concedido a pessoas que adquirem uma moradia de propriedade comum com crianças ou o cônjuge, pelo reembolso total de um empréstimo hipotecário em detrimento do certificado, inclusive com o uso da maternidade. O valor do pagamento em 2025 é de 3,6 milhões de rublos para 3,9 milhões de rublos, de acordo com o local de residência na região de Arkhangelsk. A validade do certificado é de 9 meses. A medida de suporte está disponível a partir do momento de atingir um órfão de 23 anos.

No total, 126 pessoas receberam certificados de 2022 a 2024, 106 delas já melhoraram suas condições de vida com sua ajuda.