324 vencedores e vencedores da etapa municipal da Olimpíada dos Escolares receberam prêmios em Pskov

Em Pskov, 324 vencedores e vencedores da etapa municipal das Olimpíadas de Toda a Rússia para crianças em idade escolar recebem seus prêmios. O chefe da cidade de Pskov, Boris Elkin, anunciou isso em seu canal de telegramas.

A cerimônia de premiação foi dividida em dois dias para não se prolongar por muitas horas. Um total de 3.920 alunos do 7º ao 11º ano participaram da Olimpíada. O maior número de premiados e premiados na educação física são 32 pessoas. O segundo lugar em número ficou com as línguas inglesa e russa – 23 pessoas cada.

Há alunos que venceram em várias disciplinas ao mesmo tempo.