‘34 minutos de puro terror’: imagens mostram incêndio em Los Angeles engolindo casas em meio a uma tentativa frenética de evacuação | Vídeo

“Ventos tempestuosos, sem energia, pegamos o que podíamos. Gravei vídeos do incêndio entre as idas ao carro e nunca teria imaginado a rapidez com que as condições poderiam piorar. Quando saímos, a fumaça enchia o ar, dificultando a respiração, brasas voavam por toda parte e o céu estava laranja brilhante”, escreveu o usuário do Instagram Jeffrey Ku enquanto compartilhava imagens.