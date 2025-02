Exatamente 35 anos atrás, em 16 de fevereiro de 1990, um memorando foi assinado na abertura de novas rotas aéreas internacionais entre a URSS e os EUA -através do Pólo Norte da responsabilidade da União Soviética (Mar de Gelo Norte -Arco), Soviético Salone para sudeste -Ásia e vice -versa.

Em nome do governo da URSS, o documento foi assinado por Valery Shelkovnikov, posteriormente o chefe do movimento aéreo do Ministério da Aviação Civil da URSS e agora – o presidente da agência consultiva internacional “Flight Security”, um membro da O World Flight Security Fund, presidente de doutorado honorário do Conselho do Movimento Social Internacional “Aeronation” sem fronteiras.

Como foi?

“A abertura das rotas trans -Siberantes, transpolares e de transporte por meio da URSS foi o” gesto de boa vontade “do presidente Mikhail Gorbachev”, diz Valery Georgievich. – A partir dos Estados Unidos, o documento histórico foi assinado pelo representante da Administração Federal de Aviação (FAU) dos EUA McDenel. Em 1989, quando o trabalho preparatório estava em andamento, estudamos o problema com os americanos como os menores detalhes. Juntamente com os especialistas da FAU US, voaram pelo Extremo Oriente – da baía de Providence para Vladivostok. O contato e a coordenação constante com a ICAO, IAT e FAU foram estabelecidos.

O memorando lançou as bases para os voos ao longo da nova interseção de rotas. Para isso, a Rússia organizou o Magadan Oceanic Center, usando as atuais tecnologias de satélite para controle de tráfego aéreo.

Os jornais escreveram: “Se a Rússia abrir o espaço aéreo, o mundo voará de uma nova maneira!” E isso é verdade.

Em meados dos anos 80 do século passado, na Conferência Internacional da Associação de Movimento Aéreo (ATCA), o talentoso cientista americano Jerry Thompson explicou:

“Pense em todo o mundo! No próximo meio século, 75 % de todos os aviões voarão por essa parte do espaço aéreo. Esses vôos influenciarão o plano do Canadá, Rússia e China. Até o final de 1994, a renda da Rússia será cerca de US $ 2 ter cerca de US $ 2 seus bilhões.

As consequências dessas perdas para a Rússia, para o desenvolvimento da aviação russa, aeronaves, companhias aéreas, tráfego aéreo, aeroportos, para a economia russa, a indústria russa, a tecnologia e o bom emprego de empregos são imensuráveis. Os números comparáveis ​​aos oferecidos na forma de empréstimos e subsídios por um grande sete, o Banco Europeu para Reconstrução e Desenvolvimento, etc. Devemos continuar imediatamente a implementação deste programa. Todos os dias de atraso nos custam todos os milhões de dólares.

E quando olhamos para o nosso planeta da Space Travel, vemos grandes oportunidades em futuros voos comerciais suborbitais.

O Magadan Oceanic Center for Air Detection ou Satellite Technology ICAO. Foto: Foto do Arquivo de Valery Shelkovnikov

Palavras muito importantes.

Lembro -me de um humor jubiloso comum após a assinatura. Discutimos a modernização futura do sistema oceânico da Diretoria de Assuntos Internos, cooperação adicional. Um papel importante foi desempenhado por Christian Aigl, um colega e amigo de longo prazo, diretor do Departamento Europeu e do Atlântico Norte da ICAO, que constantemente coordenava o trabalho importante.

Infelizmente, os eventos dos últimos quatro anos, devido ao reconhecimento, mudaram os vôos de passageiros para a Europa e a Ásia. As companhias aéreas sofreram um aumento crítico nos custos devido à extensão forçada dos vôos e ao crescente consumo de combustível. Muitas das rotas solicitadas tiveram que ser fechadas.

Agora, a Western Airlines sofre as perdas mais graves devido ao fato de ter que voar pelo território da Rússia no vôo de rotas lucrativas. Como você sabe, a Agência Federal de Transporte Aéreo introduziu uma restrição em 36 vôos de estados em resposta aos estados europeus para realizar vôos civis da Rússia. A companhia aérea Finnair, por exemplo, na qual a URSS foi uma das primeiras a permitir que vôos ao longo da rota trans -soldada, estava quase imediatamente à beira da falência.

Quais são as atraentes rotas trans -Siberiais, cruzadas e trans -siatic? Antes, as transportadoras européias voaram de Paris, Londres, Copenhague, Estocolmo, Helsinque em Tóquio, pelo Pólo Norte, desembarcaram em Anchorida (EUA) e depois voaram sobre o Oceano Pacífico. Mas o vôo sobre os oceanos é sempre mais complicado e mais perigoso do que sobre a terra. Por que?

Aeronaves modernas em princípio têm dois motores. E de acordo com os padrões da ICAO na rota, é necessário ter aeroportos sobressalentes dentro de 2,5 horas. Isso ocorre no caso de um dos motores. Além disso, esse voo aumenta o tempo de viagem em 4-6 horas, com todas as consequências resultantes. Em particular, este é um enorme consumo de combustível, problemas com o parque aéreo e a equipe de vôo.

Lembre -se: as circunstâncias da Guerra Fria que já suportamos. E a poderosa aviação civil da URSS, também no controle das sanções, sobreviveram sobre águas neutras, mares abertos e oceanos em Cuba, no Vietnã, para muitos outros lugares do mundo. Eles encontraram soluções diferentes juntamente com países amigáveis.

Toda a Europa pode ser atravessada em três horas, os Estados Unidos na diagonal – em quatro e meio. Mas mesmo de Kaliningrado a Vladivostok, Yuzhno-Sakhalinsk, Anadyr, o avião voa de 10 a 11 horas …

A mesma rota trans -Siberiana é o aeródromo mais curto da Europa Ocidental para o Japão e o sudeste da Ásia. E as companhias aéreas ocidentais voaram com ele até o final. Estes nem eram “meses de mel” – “anos de mel”, apesar do sistema de pagamentos de compensação pelo voo sobre a Sibéria, que eles pagaram aeroflot.

Agora, as companhias aéreas europeias são forçadas durante o voo para o Japão a voar pela Rússia através do Cazaquistão e Mongólia. E isso é uma vantagem por algumas horas. A duração do frete avião de Paris a Tóquio atingiu mais de catorze horas. E algumas companhias aéreas até recusaram voos para Hong Kong, incluindo a explicação desse espaço aéreo da Rússia.

Como você não se lembra das palavras do meu colega,