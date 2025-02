36 Medicamentos que salvam vidas totalmente isentas dos direitos do costume: Ministro das Finanças

Em um movimento significativo para aliviar a carga financeira para os pacientes, o ministro das Finanças, Nirmala Sitharaman, anunciou no orçamento de 2025-26 que 36 medicamentos para salvar vidas estarão completamente isentos dos direitos aduaneiros.

Essa iniciativa faz parte de uma estratégia mais ampla que visa reduzir o custo de tratamentos essenciais de assistência médica, principalmente para pacientes com câncer, que há muito defendem opções mais acessíveis.

O anúncio, feito em 1º de fevereiro de 2025, inclui um imposto de concessão de 5% proposto sobre esses medicamentos, juntamente com uma isenção completa de tarefas aduaneiras para sua fabricação.

Espera -se que isso torne os medicamentos críticos mais acessíveis a milhões de pacientes em toda a Índia.

Em fevereiro de 2024, o governo apareceu GST (imposto sobre impostos e serviços) de três principais medicamentos para o câncer: trastuzumab deruxtecan, Osimertinibe e Durvalumab. Especialistas em saúde têm dito que esse movimento deve ser estendido aos medicamentos terapêuticos direcionados, bem como equipamentos avançados de tratamento de câncer, como radioterapia e máquinas robóticas, a maioria das quais têm cerca de 37% em tarefas aduaneiras.

O setor médico expressou a necessidade de custos reduzidos no tratamento do câncer, e esse último orçamento está alinhado com essas demandas, proporcionando um alívio muito necessário às famílias que enfrentam altas despesas associadas ao tratamento do câncer.

Sitharaman enfatizou que essa decisão reflete o compromisso do governo de melhorar a acessibilidade e a acessibilidade dos cuidados médicos. A isenção é particularmente crucial, dado o crescente número de casos de câncer na Índia. Com muitos pacientes que precisam de tratamento longo, reduzir a tensão financeira é vital para melhorar os resultados da saúde.

O Ministro das Finanças também anunciou disposições para estabelecer centros de atendimento ao câncer em todos os distritos da Índia durante a apresentação do orçamento da União até 2025-26.

.