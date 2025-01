4 adolescentes de Jaipur desaparecidos a caminho de Maha Kumbh, encontrados em evento religioso em Prayagraj

Quatro adolescentes, que desapareceram de Jaipur enquanto se dirigiam para participar do Kumbh Mela, foram encontrados na maior congregação religiosa do mundo, em Prayagraj, disse a polícia no domingo.

Os meninos, Nihal Sahu, Praveen Neel, Ayush Khoji e Amit Chaudhary, todos de 14 anos, desapareceram de Jaipur Rural por volta das 9h de sábado.

A polícia disse que as quatro crianças saíram de casa e chegaram a Prayagraj para participar do Maha Kumbh em andamento. O Maha Kumbh será realizado em Triveni Sangam de 13 de janeiro a 26 de fevereiro, onde milhões de devotos dão um mergulho sagrado.

No entanto, algum tempo depois de chegarem a Prayagraj, as crianças planearam ir para outro lugar, mas como não tinham mais dinheiro, contactaram um amigo delas em Jaipur Rural, disse a polícia.

Eles pediram ao amigo que depositasse Rs 2.500 online na conta de um motorista de carro, que, por sua vez, teria lhes dado a mesma quantia em dinheiro. Esse amigo contou então às famílias dos quatro adolescentes, após o que estas informaram a esquadra responsável por Jaipur Rural.

A polícia rural de Jaipur partilhou a informação com os seus homólogos no vizinho Uttar Pradesh.

A Polícia de Uttar Pradesh agiu com base nas informações fornecidas pela Polícia Rural de Jaipur e acabou localizando as crianças após entrar em contato com o motorista do carro.

Uma equipe da polícia de Jaipur e as famílias dos adolescentes partiram para Prayagraj para trazê-los de volta.