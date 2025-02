4 Pessoal do Exército, 15 terroristas mortos no Paquistão NW durante operações de segurança | Notícias do mundo

Peshawar/Islamabad: Pelo menos 15 terroristas, incluindo os líderes -alvo de alto valor de valor, e quatro funcionários do Exército foram mortos em duas operações separadas com base na inteligência na província volátil de Khyber Pakhtunkhwa, no noroeste do Paquistão, no sábado.

De acordo com uma declaração de relações públicas entre serviços (ISPR), a ala da mídia do exército, as duas operações baseadas em inteligência (IBO) foram realizadas em Dera Ismail e os distritos da província do Waziristão do Norte. O primeiro IBO ocorreu na área geral de Hathala, no distrito de Dera Ismail Khan, onde as forças de segurança contrataram efetivamente terroristas em sua localização.

Nove deles, incluindo os lobistas de Farman de alto valor, também conhecido como Saqib, Kharji Amanullah, também conhecido como Toori, Kharji Saeed, também conhecido como Liaqat e Kharji Bilal, foram mortos, o ISPR disse que eles estavam envolvidos em inúmeras atividades terroristas na área e foram no topo do topo do do lado Lista de ‘pesquisa’ das agências de aplicação da lei. O segundo IBO foi realizado na área geral de Miranshah, no distrito do norte do Waziristão, onde seis terroristas foram “efetivamente neutralizados pelas forças de segurança”.

“No entanto, durante uma intensa troca de incêndio, o tenente Muhammad Hassaan Arshaf, 21, do distrito de Lahore, liderando suas tropas de frente, lutou galantemente” e foi morto junto com seus três homens, disse o ISPR. Os três soldados foram identificados como o subedar de Naib Muhammad Bilal, 39, residente no distrito de Dera Ismail Khan; Sepoy Ferhat Ullah, 27, morador do distrito de Lakki Marwat, e Sepoy Himat Khan, 29 anos, morador do distrito de Momand.

O ISPR acrescentou que as operações desinfetantes estavam sendo realizadas para eliminar qualquer outro terrorista encontrado na área. Segundo o Exército, as forças de segurança fizeram um total de 59.775 operações no ano passado, durante as quais 925 terroristas foram mortos e 383 policiais e soldados foram mortos. O Paquistão testemunhou um aumento nas atividades terroristas, especialmente em Khyber Pakhtunkhwa e Baluchistão, depois que o Talibã afegão varreu o poder em 2021.

O país culpa o Taliban afegão por fornecer apoio ao Paquistão Tehreek-e-Taliban (TTP), à medida que ataques terroristas aumentaram significativamente desde que o TTP proibido interrompeu um acordo de alto incêndio federal com o governo federal em 2022. Pelo menos 685 membros de forças de segurança . Perdendo suas vidas no meio de um total de 444 ataques terroristas, 2024 acabou sendo o ano mais fatal para as forças de segurança civil e militar do Paquistão em uma década, de acordo com um relatório de 2024 emitido pelo Centro de Pesquisa e Segurança, A A. pensamento. tanque.