40 anos de resíduos tóxicos da fábrica Union Carbide, com sede em Bhopal, são levados em caminhões para aterro | Veja o vídeo

Os resíduos tóxicos da agora extinta fábrica da Union Carbide foram transferidos na quarta-feira, cerca de quarenta anos após a tragédia do gás em Bhopal. Um grupo de 100 pessoas trabalhou em turnos de 30 minutos desde domingo para embalar as substâncias altamente tóxicas em 12 caminhões-contêineres selados. Atualmente, os resíduos são encaminhados para a área industrial de Pithampur, no distrito de Dhar, onde serão destruídos.

As autoridades disseram que os resíduos tóxicos viajarão sem parar para chegar ao seu destino em cerca de sete horas. Esta notícia chega quase um mês depois de o Tribunal Superior de Madhya Pradesh ter repreendido as autoridades por não limparem o local, apesar das instruções do Supremo Tribunal e de outras autoridades. Ele estabeleceu um prazo de quatro semanas para a realocação e criticou as autoridades por permanecerem num “estado de inércia”.