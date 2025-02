40 Chinês entre 53 cidadãos estrangeiros processados ​​para supostas tentativas de desestabilizar a Nigéria

Pelo menos 53 estrangeiros Nacionalincluindo 40 de PorcelanaEles foram processados ​​nos últimos dois dias em Nigéria De acordo com as supostas tentativas de desestabilizar a estrutura constitucional da nação africana, de acordo com uma declaração oficial.

Os suspeitos foram acusados ​​de vários crimes, incluindo os supostos crimes cibernéticos, o cibercorismo, a posse de documentos com intenção fraudulenta e o roubo de identidade, disse que a Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC).

Fazer parte de uma união que inclui 792 suspeita criptomoeda investimento e romance EspestorsOs suspeitos foram presos em dezembro passado na cidade de sudoeste de Lagos.

Na segunda -feira, 29 chineses, 10 filipinos, um malaio, um indonésio e um paquistanês foram processados, enquanto os 11 chineses restantes foram levados ao tribunal na terça -feira, informou o comunicado.

O réu se declarou inocente das acusações, mas foi encaminhado ao centro correcional.

Os dois casos foram adiados separadamente até uma data posterior este mês e março.