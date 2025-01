400 mil euros para a viagem a Miami: Pd, o escândalo dos partidários de Emiliano

Annarita Digiorgio 21 de janeiro de 2025

Três dias até Miami eles custaram a região da Puglia 400 mil euros. Tudo para financiar o stand da Natuzzi na feira de design. Com a presença de três gestores muito leais de Michele Emiliano: o conselheiro para o desenvolvimento Alessandro Delli Nocio diretor da agência Pugliapromozione Escândalo Lucase o chefe de comunicação institucional Rocco de Franchi. A delegação voou para a Flórida de 4 a 6 de dezembro, às custas dos moradores da Puglia, para trazer produtos artesanais locais para a feira Art Basel Miami Beach. Participa da feira a empresa de lounges Natuzzi. Este ano a participação foi patrocinada pela região, através de um projeto que visa promover a marca Puglia (não está claro se a Natuzzi está a promover a Puglia, ou vice-versa). A missão previa a compra pela região do espaço da feira na loja Natuzzi com uma contribuição de 140 mil euros mais 30 para a superfície descoberta, à qual, no entanto, foram acrescentados 50 mil euros ao artista Agostino Iacurci (com encomenda direta) para mural externo com ramo de oliveira.

Depois, para a comunicação do evento (aparentemente o gestor de comunicação da região e a Pugliapromozione não conseguiram fazê-lo sozinhos) foi necessário que a região acrescentasse 140.000 euros à Flash Art, fundada por Cristiano Seganfreddo «pelos serviços de comunicação, promoção da marca Puglia e coordenação para a participação da região na semana de design em Alcova (stand em Miami) de 4 a 8 de dezembro de 2024». Qual foi o impacto destas despesas nas carteiras da população da Apúlia? Na próxima quinta-feira, o vereador Delli Noci responderá ao Conselho. Francesco La Notte, conselheiro regional da Forza Italia, pediu esclarecimentos urgentes sobre a viagem. Conforme afirma o comunicado de imprensa oficial da região, esta iniciativa centra-se principalmente em… o mural custa 50.000 euros«Além do seu valor artístico, a Natuzzi Italia e os demais sujeitos envolvidos quiseram vincular ainda mais este projeto à região através do apoio a Salve as azeitonasuma organização sem fins lucrativos da Apúlia que realiza pesquisas para encontrar soluções para o problema da xylella, doença fatal que há anos afeta as oliveiras, grande patrimônio econômico e cultural da Apúlia.” Esqueci quem, quem iniciou a erradicação da árvores de todas as formas possíveis, contribuíram para a propagação da bactéria ao destruir 21 milhões de oliveiras e a economia, tradição, natureza e paisagem de metade da Apúlia.





A de Miami não é a única viagem americana para os partidários do governador. Até poucos anos atrás, o próprio Emiliano estava presente nas festividades Dia de Colombo. Como quando acompanhou a Orquestra Petruzzelli a São Petersburgo em plena pandemia, permitindo que todos os membros da orquestra evitassem a fila da vacina para o concerto na Rússia. No entanto, em Outubro passado, a Presidente do Conselho Regional, Loredana Capone, e os seus deputados voaram para o estrangeiro, com destino a Colombo. A viagem é obviamente paga pela região da Apúlia, mas com fundos do Pnrr. Também esteve presente Napoleone Cera, então conselheiro regional da Forza Italia, que foi agora expulso do partido porque, tal como a maioria de Emiliano, votou a favor do último orçamento.