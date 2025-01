41 corpos recuperados após colisão no ar perto da capital dos EUA

As equipes de pesquisa recuperaram 41 corpos de Potomac riveR após a colisão mortal na quarta -feira, no ar, perto de Washington DC, diz o chefe de sexta -feira e o EMS John Donnelly.

“Recuperamos 41 conjuntos de restos e 28 dessas vítimas foram identificadas positivamente; a partir de 6 da manhã desta manhã, depois Notificações de parentes Eles foram feitos para 18 famílias “, disse Donnelly a jornalistas.

Um total de 67 pessoas foram mortas depois que um helicóptero militar colidiu com um American Airlines Jet Regional, perto do Aeroporto Nacional Ronald Reagan Washington, e mergulhou no rio Potomac na noite de quarta -feira.

“Esperamos recuperar todos os corpos”, disse Donnelly, acrescentando que as equipes ainda estão trabalhando.

Ele também disse condições climáticas Você pode desacelerar os esforços de pesquisa “um pouco, mas somos todos unidades aqui, todas as pessoas que trabalham”.

“Acho que para nós recuperar o restante dos restos mortais, que precisaremos obter a fuselagem de água”, acrescentou.